Маск зізнався Айзексону, що потай вимикав Starlink біля узбережжя Криму у 2022 році, щоб завадити атаці морських дронів на російський флот

«Чому я в цій війні?», – казав Маск своєму біографу Волтеру Айзексону. «Starlink створений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до школи та робити добрі мирні речі, а не обстріли з безпілотників».

Письменник Волтер Айзексон, автор біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, ось-ось випустить свою нову книжку – на цей раз присвячену життю ексцентричного мільярдера Ілона Маска та, серед безлічі інших тем, його «небажаній» участі в російсько-українській війні.

Після того, як росія вивела з ладу частину систем зв’язку України у лютому 2022 року, Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink, виготовлені SpaceX, на мільйони доларів. Однак як тільки ЗСУ почали використовувати технологію, мільярдер переосмислив своє рішення.

У 2022 році він таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв’язку, що завадило українським силам атакувати російський військово-морський флот, пише CNN з посиланням на уривок з книги Айзексона.

«Коли українські підводні дрони з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони втратили зв’язок і просто пристали до берега‎», – пише автор.

Рішення Маска було нібито зумовлено страхом того, що «‎росія відповість на атаку Криму застосуванням ядерної зброї», який викликали розмови Ілона з російськими високопосадовцями.

Занепокоєння мільярдера щодо «міні-Перл-Харбора» в Криму, як він сам це назвав, не виправдалися. Однак цей епізод розкриває статус Ілона Маска у цій війні – умисно чи ні, він отримав ту владу, яку офіційні особи США не могли ігнорувати.

Невдовзі Маск мав телефонні розмови з радником президента Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, головою об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі та послом росії в США. Тим часом Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр України, вмовляв Ілона відновити зв’язок для підводних дронів, розказавши про їхні можливості в текстовому повідомленні.

«Я просто хочу, щоб ви — людина, яка змінює світ за допомогою технологій — це знали», — сказав Федоров Маску, згідно з книгою Айзексона.

Маск, який керує автовиробником Tesla та компанією з дослідження космосу SpaceX, відповів, що був вражений дизайном підводних дронів, але так і не погодився ввімкнути супутниковий інтернет, оскільки Україна «заходить занадто далеко і запрошує стратегічну поразку».

Далі Маск заявив, що SpaceX витратила десятки мільйонів доларів на відправку супутникового обладнання в Україну, і повідомив Пентагону, що не буде оплачувати рахунки. За словами Айзексона, Гвінн Шотвел, президентка та головна операційна директорка SpaceX, була розлючена відмовою Маска.

«Пентагон був готовий передати мені чек на $145 мільйонів», — цитує Айзексон слова Шотвелл. «Але Ілон тоді повівся на прутню, опубліковану в Twitter та хейтерів Пентагону, які злили цю історію».

Згодом Ілон Маск знову змінив своє рішення, а у червні Міноборони США врешті-решт оголосило, що досягло домовленості зі SpaceX.