Обмеження Starlink на фронті та розмови з путіним — Як Ілон Маск став «сірим кардиналом» в США [життєпис техномільярдера за The New Yorker]

«‎Ми живемо за його милістю. Це паскудно» (c).

Торік у жовтні Колін Кал, який на той момент обіймав посаду заступника міністра оборони США, сидів у паризькому готелі, готуючись до дзвінка, який міг подолати катастрофу зі зв’язком в Україні.

Причина була очевидною. SpaceX, космічна компанія Маска, вже протягом кількох місяців надавала послуги супутникового інтернету в охопленій війною Україні. Але зв’язок був перерваний, щойно українські військові ступили на землю тимчасово окупованих росією територій. Ілон та його компанія поставила Пентагону ультиматум – взяти на себе фінансування, інакше доступ повністю закриють.

Маск був заочно залучений у війну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він охоче погодився на прохання голови Мінцифри надіслати в Україну термінали Starlink та підсилив симпатію українців тим, що викликав путіна на двобій (хоча ми вже знаємо, чим завершуються подібні пропозиції).

На деокупованих територіях швидко відновлювали зв’язок саме завдяки супутниковому інтернету, та й на полі бою він виявився зручним та необхідним інструментом. Утім за кілька місяців після цього, Маск від імені SpaceX заявив, що більше не зможе фінансувати роботу терміналів.

Можливо, причина була дійсно у грошах, але в оточенні мільярдера говорили про те, що він дуже переймався тим, що його технологія використовувалася для війни. Щобільше, він, здається, навіть виразив підтримку головному агресору під час виступу на конференції в Аспені.

Тиждень потому у Twitter з’явився так званий «‎мирний план» Маска, в якому серед іншого Україні пропонувалося поступитися Кримом. У твітах, які послідували за цим, Ілон говорив про результат, який «‎неминуче завершиться на користь росії» і додавав карти східних українських регіонів, деякі з яких нібито «‎надають перевагу рф». Розмовами все не завершилось.

Перебої зі зв’язком, ініційовані SpaceX, торкнулися підрозділів у Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Донецьку та Луганську.

Як правило, подібні питання вирішує відділ закупівель Міністерства оборони США, утім Ілон вже не був просто продавцем послуг, як Boeing, Lockheed чи інші гіганти оборонної промисловості. Під час дзвінку з Парижу Кал намагався розмовляти з Маском улесливо – він подякував тому за допомогу Україні, визнав, що мільярдер поніс великі фінансові втрати й вмовляв на кілька тижнів подовжити контракт.

Пізніше до загального жаху Пентагону з’явилась інформація про спілкування Маска з путіним, яку він сам згодом спростував. Своє рішення вимкнути інтернет він пояснював тепер вже не фінансовими проблемами, а можливою участю Starlink у війні.

У червні Міноборони врешті-решт оголосило, що досягло домовленості зі SpaceX, однак умов угоди так і не розкрили.

Вплив олігархів на долю націй – справа не нова. Утім Маск дещо відрізняється рівнем цього впливу, і справа не в грошах. США мають залежність від мільярдера у кількох важливих областях – від енергетичної та транспортної до космічної. SpaceX доставляє корисні вантажі NASA у космос, а Tesla фігурує у планах уряду з переходу автомобільної промисловості на електромобільну.

Кажуть, що уряд у міру свої залежності, намагається обережно реагувати на його капризи. Колишні та нинішні чиновники з NASA, Пентагону, Міністерства транспорту, Федерального управління авіації зазначають, що вплив Маска став неминучим у їхній роботі. Один з Міноборони, наприклад, погодився давати інтерв’ю лише з дозволу мільярдера.

Ще одне важливе придбання Маска – Twitter. Попри усі зміни, соцмережа все ще залишається важливою платформою для політичного дискурсу на тлі виборів, що наближаються.

Маск, який народився у 1971 році у Преторії, виріс під апартеїдом Апартеїд — офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948—1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.. До розлучення батько бив його матір, і ось про що написала сама Мей у своїх мемуарах:

Попри рішучість в окремих моментах, в школі Маск не був налаштований на спілкування. Згодом він заявляв, що в нього синдром Аспергера – порушення психічного розвитку, яке характеризується труднощами у соціальній взаємодії. Журналіст The New Yorker згадує, що це відображалось й під час інтерв’ю, де Маск був дуже «‎вдумливим та зваженим».

Колишня дружина Ілона у своїх мемуарах згадувала його, як людину, що полюбляє домінувати:

Бажання контролю над всім ще не раз проявиться в житті та роботі Маска – але вперше заграло яскравими барвами під час роботи над стартапом X.com, де він після об’єднання з Confinity намагався перехопити владу у Пітера Тіля.

Люди, які працювали з Маском, теж описують його як людину, що любить усе контролювати.

Під час випробувань ракет, SpaceX часто мала непорозуміння з Федеральним управлінням авіації, як-от під час запуску SN8 – найновішого прототипу в програмі Starship. День, який обрала компанія, не прийшовся до вподоби FAA, яке говорило, що за їхньою моделлю, може утворитися вибухова хвиля, що винесе вікна у будинках поблизу.

SpaceX представила власне моделювання, яке це заперечувало. Зрештою, коли відбувся запуск, сталася аварія. На знімку, зробленому в той день, Маск стояв біля викривленої сталі ракети, одягнений у чорну футболку та джинси, з рішуче примруженими очима. Його твіти в той день не були сумними, навпаки здавалось, ніби він щось святкував.

Find someone who looks at you the way @elonmusk looks at crashed rocket parts. @NASASpaceflight pic.twitter.com/c3HH4xxwKW

— Jack Beyer (@thejackbeyer) December 11, 2020