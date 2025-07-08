Біотехнологічна компанія BioSig витратить $1,1 млрд на токенізацію та створення золотої скарбниці

Спеціалізована на медичних технологіях компанія BioSig Technologies (BSGM) уклала угоду з невідомим інвестором щодо залучення $1,1 млрд на токенізацію. Кошти надійдуть двома частинами: $100 млн у вигляді старших забезпечених конвертованих облігацій та $1 млн кредитної лінії під акції.

Фінансування надійшло незабаром після того, як BioSig завершила злиття з Streamex Exchange Corporation. Ця угода переорієнтувала виробника медичних пристроїв на токенізацію активів реального світу (RWA). Streamex спеціалізується на переведенні RWA — особливо таких товарів, як золото — в ончейн для розширення доступу та оптимізації інвестиційних шляхів. З новим фінансуванням, BioSig та Streamex мають намір запустити скарбницю, забезпечену золотом.

BioSig випустить облігації за 96 центів за $1. Вони мають термін погашення 24 місяці, з 4% річною відсотковою ставкою, яка зросте до 18% у разі дефолту компанії. Облігації можуть бути конвертовані у звичайні акції. Крім того, кредитна лінія під акції дозволить BioSig продавати акції інвестору протягом 36-місячного періоду.

Закриття початкового траншу облігацій на $75 млн та активація кредитної лінії заплановані на 7 жовтня 2025 року, за умови схвалення акціонерів відповідно до правил Nasdaq та інших типових умов.

Другий транш на $25 млн буде профінансований після виконання інших регулятивних вимог до закриття.

Tether Cantor Fitzgerald та Clear Street спільно очолили розміщення BioSig. Акції BSGM зросли на 30% у вівторок.

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Джерело: BioSig