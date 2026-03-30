Максим Кріппа став співвласником Burny Games

Український бізнесмен та відомий інвестор Максим Кріппа формалізував участь у Burny Games — студії з 65+ млн завантажень, чия гра обійшла Roblox в App Store. В портфелі інвестора вже NAVI, GSC Game World та Maincast.





Максим Кріппа розширив інвестиційний портфель у геймдеві: бізнесмен офіційно став співвласником Burny Games — української студії мобільних пазлів, чиї ігри завантажили понад 65 мільйонів разів у понад десяти країнах світу.

Кріппа підтримував Burny Games з першого дня існування компанії — з 2022 року він виступав інвестором і стратегічним партнером студії. Тепер ця участь набула юридичного оформлення. Burny Games доєднується до спільної інвестиційної структури, під “парасолькою” якої вже перебувають кіберспортивна організація NAVI та розробник серії S.T.A.L.K.E.R. — GSC Game World.

“Я послідовно розширюю IT і GameDev активи, інвестуючи в різні сегменти індустрії — від великих студій, таких як NAVI та GSC Game World, до мобільного напряму, який сьогодні є одним із найбільш динамічних у світі. Burny Games із перших кроків показала себе як зріла команда з потенціалом до масштабування. Вони поєднують експертизу, відповідальність і пристрасть до продукту. Переконаний, що такі партнерства формують нову хвилю українських геймдев-компаній, здатних конкурувати на глобальному рівні”, — каже Кріппа.

Максим Кріппа — підприємець і венчурний інвестор, президент Федерації кіберспорту України та засновник благодійного фонду MK Foundation, що спеціалізується на підтримці Сил оборони. У геймдев він зайшов через кіберспорт: у 2018 році придбав NAVI, а у 2020-му — частку в GSC Game World, що забезпечило фінансову стабільність студії під час розробки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. До ігрових активів додаються медіа — Кріппа є інвестором Maincast, провідної студії кіберспортивних трансляцій в Україні. Паралельно бізнесмен активно інвестує в київську нерухомість: у його портфелі бізнес-центр “Парус”, готель “Україна” та контроль над Міжнародним виставковим центром. За оцінками NV Бізнес, станом на кінець 2025 року статки Кріппи становили 236 мільйонів доларів.

Burny Games вписується в цю логіку органічно: мобільний геймдев — єдиний великий сегмент ігрової індустрії, якого в портфелі ще не було.





Студія, що обійшла Roblox і Among Us

За чотири роки Burny Games виросла з нуля до понад 140 співробітників з офісами в Києві та Лісабоні. Портфель налічує близько десяти проєктів, п’ять із яких стали комерційно успішними, а основні ринки — США, Велика Британія, Німеччина та Японія.

Флагман студії — Colorwood Sort: гра набрала понад 25 мільйонів завантажень, у 2024 році увійшла до топ-20 ігор американського App Store і посіла 2-е місце у категорії Family Games. Playdoku перетнув 17 мільйонів завантажень на Google Play. Colorwood Words у червні 2025 року очолила ігровий чарт українського App Store, обійшовши Roblox і Among Us — одразу після виходу повної української локалізації. У піковий період Colorwood та Playdoku разом генерували понад $140 тисяч рекламного доходу на добу.

У 2024 році виручка студії зросла у п’ять разів порівняно з 2023-м, а щомісячна аудиторія активних гравців досягла 5 мільйонів.

Паралельно з власними продуктами Burny Games розвиває видавничий напрямок. Перший паблішинговий проєкт — Colorwood Associations, розроблений спільно з португальською Infinity Games, — за чотири місяці після виходу набрав 2 мільйони завантажень і стабільно тримається у топ-5 пазлів у США та Португалії на обох платформах.

CEO Burny Games Анатолій Геніс каже, що компанія від початку будувалася з амбіцією стати глобальним гравцем:

“Інвестиції дають нам можливість рухатися до цієї мети швидше — як з точки зору продукту, так і внутрішніх процесів”.

Для Кріппи це вже третій великий актив в українській ігровій індустрії — після кіберспорту та AAA-геймдеву тепер і мобільний напрямок, де українці вже давно грають не за правилами, а задають їх.

Джерело: прес-служба Burny Games