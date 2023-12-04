Новини Ігри 04.12.2023 о 23:06 comment views icon

BioWare «повністю розкриє» Dragon Age: Dreadwolf влітку 2024 року, а поки демонструє трейлер з локаціями гри

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

На день Dragon Age Корін Буше, ігрова директорка BioWare, і Марк Дарра, старший радник із виробництва оголосили, що «повністю розкриють» (що б це не означало) Dragon Age: Dreadwolf, наступну частину франшизи, влітку 2024 року. Також компанія оприлюднила тейлер під назвою «Тедас кличе», який знайомить з локаціями гри.

«Влітку 2024 року ми повністю розкриємо для вас Dragon Age: Dreadwolf! Чесно кажучи, ми не можемо дочекатися».

Трейлер дозволяє зазирнути в Антіву, у нічне місто Тревізо, на сонячний скелястий берег Ривейну та у похмурий Весхоупт в Андерфелсі.

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«Ви вже тричі відвідували землі Тедаса в наших іграх і ще багато разів у коміксах, книгах, мистецтві та оповіданнях. Цього разу ви відправитесь у незвідані місця та повернетеся туди, де було давно».

Отже, можна зробити висновок, що гравець у Dragon Age: Dreadwolf відвідає не тільки показані у трейлері локації, але й знайомі з попередніх ігор. Також публікацію супроводжували роботи художників, що демонструють вказані локації.

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У жовтні минулого року генеральний менеджер BioWare Гері Маккей заявив, що Dragon Age: Dreadwolf досягла статусу альфа-версії і в неї можна грати «від початкових сцен першої місії до самого кінця». Далі він пояснив, що команда була зосереджена на темпі гри, різноманітних стосунках, які гравці матимуть з іншими персонажами, а також на «згуртованості оповідання».

Ігровий процес Dragon Age: Dreadwolf просочився в інтернет у лютому.

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У серпні BioWare заявила, що звільняє близько 50 співробітників у рамках переходу до «більш гнучкої та більш цілеспрямованої студії». Пізніше було повідомлення, що реліз Dragon Age: Dreadwolf відкладається і може відбутися лише на початку 2025 року.

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Джерела: Electronic Arts, VGC

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