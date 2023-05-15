Творці «Екзорциста Ватикану» переплутали реальну інквізицію з Dragon Age: Inquisition – у фільмі використаний символ з гри

У фільмі «Екзорцист Ватикану» з Расселом Кроу використовується символ, що максимально схожий на знак Інквізиції з гри Dragon Age: Inquisition від BioWare. У похмурому склепі, куди спускається головний герой, символ видно у світлі ліхтаря на стіні. Знак дещо відрізняється від ігрового, але, схоже, включає не просто хрест, а саме меч – знизу видно вістря. З огляду на те, що фільм подається як натхненний реальними подіями, навмисне розміщення «великодки» до гри не здається ймовірним.
Інквізиція – організація та фракція у світі Dragon Age, від імені якої виступає протагоніст у третій частині серії. Її символ зустрічається на прапорах, обладунках та інших предметах гри. Також його вдосталь можна побачити за відповідним запитом у Google – можливо, це і зробили декоратори. Особливість пошуку за картинками в тому, що не відразу можна зрозуміти, що знак відноситься до якоїсь іншої інквізиції.
Якою ж була реальна символіка іспанської інквізиції? Герб «Трибуналу священної канцелярії інквізиції» п’ятнадцятого століття містив зображення гілки, хреста – і так, там теж був меч. Але його вигляд не має нічого спільного із символікою у фільмі. Мабуть, щось подібне мав би побачити на стіні головний герой фільму:
Не виключена й версія жарту, який розмістив хтось зі знімальної групи. Але якщо ми говоримо про середні віки, не можна не згадати ще одного ченця, Вільяма з Оккама, автора фрази «Зайве пояснювати через велике те, що можна через менше» (формулювання «Не слід множити сутності без необхідності» придумав не він). Цей методологічний принцип свідчить, що з усіх можливих пояснень правильним, найімовірніше, буде найпростіше – у цьому випадку, помилка.
Добре, що не взяли символ з Warhammer 40000.
Рецензія на фільм «Екзорцист Ватикану» / The Pope’s Exorcist
Джерело: PC Gamer