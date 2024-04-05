Новини Україна 05.04.2024 о 15:20 comment views icon
Стаття з  

Blockchain, DevOps, розробка ботів: Freelancehunt назвала онлайн-професії з зарплатою від $2 тис.

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новин

Компанія Freelancehunt поділилася статистикою найбільших зарплат фахівців, які працюють онлайн.

Відповідний прес-реліз й отримала редакція.

Так, у 2023 році в порівняні з 2022 роком набагато більше стало Blockchain-розробників, девопсів, спеціалістів з написання сценаріїв, розробки ботів, машинного навчання.

Blockchain, DevOps, розробка ботів: Freelancehunt назвала онлайн-професії з зарплатою від $2 тис.

Як стверджує сама Freelancehunt, враховуючи статистику середньої вартості погодинної оплати за роботу, спеціалісти із середнім та високим рівнем знань можуть заробляти від $2000 на місяць.

Варто зазначити, що конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше.

Нагадаємо, нещодавно Highload розбирався, що відбувалося на IT-ринку у березні.

Курс Python від Mate academy.
Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем!
Реєстрація на курс

В березні 2024 року на українському ринку праці сталися досить нетипові зміни: вперше від листопада 2023 року було опубліковано понад 100 вакансій. Але конкуренція при цьому впала.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати