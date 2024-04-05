Blockchain, DevOps, розробка ботів: Freelancehunt назвала онлайн-професії з зарплатою від $2 тис.

Компанія Freelancehunt поділилася статистикою найбільших зарплат фахівців, які працюють онлайн.

Відповідний прес-реліз й отримала редакція.

Так, у 2023 році в порівняні з 2022 роком набагато більше стало Blockchain-розробників, девопсів, спеціалістів з написання сценаріїв, розробки ботів, машинного навчання.

Як стверджує сама Freelancehunt, враховуючи статистику середньої вартості погодинної оплати за роботу, спеціалісти із середнім та високим рівнем знань можуть заробляти від $2000 на місяць.

Варто зазначити, що конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше.

Нагадаємо, нещодавно Highload розбирався, що відбувалося на IT-ринку у березні.

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В березні 2024 року на українському ринку праці сталися досить нетипові зміни: вперше від листопада 2023 року було опубліковано понад 100 вакансій. Але конкуренція при цьому впала.