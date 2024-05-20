Blue Origin — знову в грі і вперше за 2 роки доставила пасажирів у космос (спойлер: один з парашутів не розкрився)

Blue Origin знов займається космічним туризмом. 19 травня космічна компанія Джеффа Безоса успішно доправила шістьох клієнтів до межі космосу та назад. Політ перервав майже дворічну перерву в місіях з екіпажем. Це була сьома подорож Blue Origin з людьми на борту. Місія NS-25 — швидка прогулянка для перетину лінії Кармана, умовного кордону космосу, приблизно у 100 км над поверхнею Землею, — стартувала з першого стартового майданчика компанії в Західному Техасі.

Серед шести осіб, які перебували в капсулі New Shepard, був 90-річний скульптор і письменник Ед Дуайт, колишній капітан ВПС, який був першим темношкірим кандидатом в астронавти, коли його обрали для програми підготовки в 1961 році. Він пройшов навчання, але врешті не був обраний до Корпусу астронавтів НАСА, і досі ніколи не виходив у космос. На борту також були венчурний інвестор Мейсон Ейнджел, французький пивний магнат Сільвен Хірон, підприємець Кеннет Л. Гесс, бухгалтер на пенсії Керол Шаллер та льотчик Гопі Тотакура. Туристи ненадовго змогли відстебнути ремені безпеки та відчути нульову гравітацію.

Екіпаж успішно приземлився приблизно через 10 хвилин після запуску. Один із трьох парашутів капсули не розкрився належним чином під час зворотного шляху, але це не створило жодних проблем для її приземлення завдяки надлишковості системи, яка враховує подібні ситуації.

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Це була 25-та місія New Shepard та сьомий політ Blue Origin з екіпажем. Востаннє модуль літав з екіпажем у серпні 2022 року, але наступного місяця під час запуску місії з корисним навантаженням виник збій у соплі двигуна, і польотів не було до грудня 2023 року, коли запустили місією з корисним навантаженням. Компанія не розкриває публічно вартість польоту для туристів.

Джерело: Space.com

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