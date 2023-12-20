Blue Origin успішним запуском ракети New Shepard повертається після 15-місячного простою

24-та місія Blue Origin офіційно успішна. Ракета New Shepard злетіла, ракета-носій і капсула для екіпажу безпечно відокремилися в середині польоту і приземлилися в означеному місці. Це була місія без екіпажу, але вона доставила на низьку орбіту 33 наукові вантажі, більша частина з них для NASA.

Запуск забезпечив кілька хвилин невагомості, під час яких дослідники проводили дистанційні дослідження, передає Engadget. Наприклад, корисне навантаження від Honeybee Robotics покликане вивчати міцність планетарних ґрунтів за різних гравітаційних умов.

Ця місія, по суті, була повторенням торішнього польоту, який передчасно завершився через несправність водневого ракетного двигуна прискорювача New Shepard. Ця аномалія призвела до призупинення запусків Blue Origin до завершення розслідування Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Розслідування FAA завершилося у вересні, Blue Origin отримала зелене світло для нових запусків після того, як компанія виконала комплекс коригувальних заходів, передбачених агентством. Це включало перероблення двигуна і сопла ракети-носія, а також деякі процедурні зміни. Компанія не оголосила жодних офіційних планів щодо майбутніх пілотованих польотів, але Blue Origin почала збільшувати кількість рекламних акцій, щоб залучити клієнтів для польотів з екіпажем.