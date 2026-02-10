Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Max

Тривалі відключення світла в Україні різко підвищили попит на зарядні станції. Настільки різко, що майже всі пристрої, які лежали на складах у Європі, вже приїхали до нас — і швидко розійшлися серед покупців.





За словами бренд-менеджера компанії з продажу зарядних станцій Сергія Сіліна, близько 80% усіх запасів із європейських складів спрямували саме в Україну. Йдеться про зарядні станції, які раніше призначалися для різних ринків: Німеччини, Франції, Нідерландів, Іспанії та інших країн. У підсумку майже вся ця техніка опинилася в Україні.

“Алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут у нас, і воно все розійшлося серед наших громадян”, — пояснив Сілін.

Які ціни й націнки зараз на зарядні станції

Попри високий попит, продавці начебто не закладають захмарні націнки. У середньому маржа становить близько 20%. За словами Сіліна, саме така націнка дозволяє компаніям працювати з великими торговельними мережами й не йти в мінус. Втім самі зарядні станції помітно подорожчали. Якщо порівнювати з жовтнем 2025 року, ціни зросли з кількох причин:

змінився курс євро, а більшість офіційних постачальників орієнтуються саме на нього;

гострий дефіцит змусив замовляти нові партії авіадоставкою, а це одразу додає 30–35% до вартості.





Схожа ситуація і з українськими виробниками. В Україні працює 4-5 серйозних компаній, але всі вони купують комплектуючі в Китаї. Через це ціни також ростуть, а дефіцит нікуди не зникає.

“Вони все так само збирають із китайських запчастин. І в них теж дефіцит — дуже сильний, шалений дефіцит”, — підсумував Сілін.

Скільки зарядних станцій уже купили українці

За даними співзасновника DroneUA Валерія Яковенка, на кінець січня 2026 року українці придбали зарядні станції загальною потужністю понад 3 ГВт. Для розуміння масштабу — це майже дорівнює потужності Південноукраїнської АЕС.

Експерт зазначає, що ринок зростає вже кілька років. Компанія DroneUA почала займатися енергетичним напрямком у 2021 році й бачила стабільний попит у 2022-му. Перший справжній пік настав 10 жовтня, коли українці масово почали купувати енергонезалежні рішення.

Найпопулярніші варіанти зараз такі:

у відносно спокійні періоди — станції місткістю 256–1000 Вт·год;

під час блекаутів — більші системи на 1000–2000 Вт·год.

Бізнес зазвичай обирає великі інверторні системи з додатковими батареями місткістю до 90 кВт·год, часто поєднуючи їх із власними генераторами. Хоча й українці останнім часом також почали інтегрувати інвертори та батареї в електричні системи власних квартир та домівок.

Яку допомогу пропонує держава

Держава також підключилася до вирішення проблеми. За рахунок Фонду декарбонізації уряд планує закупити близько 10 тис. портативних зарядних станцій місткістю приблизно 2 кВт·год. Їх передадуть дітям з інвалідністю підгрупи А.

Крім того, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що понад 9 тис. підприємців із соціально важливих сфер уже подали заявки на одноразову допомогу від держави. Йдеться про виплати до 15 тис. грн, які мають допомогти бізнесу працювати автономно під час аварійних відключень електроенергії.





Джерело: 24tv