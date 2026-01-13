Anker анонсувала Solix E10: резервне живлення для дому на 66 кВт / 90 кВт•год

Anker представила Solix E10: розумна систему резервного живлення для дому з до 90 кВт•год місткості

Anker анонсувала розумну гібридну систему резервного живлення для дому Solix E10. Це рішення орієнтоване як на роботу під час відключень електроенергії, так і на зниження витрат на електрику. Систему можна живити від сонячних панелей або розумного генератора, а місткість акумуляторів масштабувати до 90 кВт·год.

Система Anker Solix E10 розрахована на сценарії аварійного живлення. Вона підтримує попередження про негоду, що дозволяє заздалегідь почати заряджання батарей перед штормом або іншими стихійними лихами. Окрім цього, Solix E10 можна використовувати для економії коштів: компанія заявляє, що поєднання сонячної генерації та режиму обліку тарифів за часом доби здатне знизити рахунки за електроенергію до 80%.

Базова конфігурація Anker Solix E10 включає силовий модуль і акумулятор місткістю 6 кВт·год. За потреби систему можна розширити до 90 кВт·год, що, за оцінками Anker, забезпечує від 12 годин до 15 днів резервного живлення залежно від навантаження. Система підтримує підключення сонячних панелей із максимальною вхідною потужністю до 27 кВт.

Ще одним джерелом енергії може стати розумний генератор Anker Smart Generator, який працює на трьох типах пального: бензині, природному газі та пропані. Генератор автоматично зупиняється у заздалегідь задані “тихі години”, щоб не заважати під час сну.

Стандартна номінальна вихідна потужність Solix E10 становить 7,6 кВт, а у режимі Turbo Output система може видавати до 30 кВт. Для покриття пікових навантажень передбачена імпульсна потужність до 66 кВт — цього достатньо, зокрема, для запуску потужного центрального кондиціонера. Для роботи з підвищеною потужністю використовується аксесуар 200A Power Dock, який також забезпечує безшовне перемикання менш ніж за 20 мс під час раптових відключень. Керування системою та моніторинг споживання електроенергії доступні дистанційно через застосунок Anker.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У США базова версія E10 Base System коштуватиме $4299. Комплект E10 зі Smart Inlet Box оцінили у $4599. Набір із E10 та Power Dock обійдеться у $5799, а повний комплект з E10, Power Dock і Smart Generator — у $7399.

Джерело: notebookcheck