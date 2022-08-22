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Велика Британія звинуватила Meta у зраді через намір шифрувати повідомлення

Велика Британія звинуватила Meta у зраді через намір шифрувати повідомлення

Рішення Meta додати наскрізне шифрування в чат-платформі Messenger з новою силою розпалило дебати про необхідність впровадження балансу між конфіденційністю і безпекою користувачів.

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Так, міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател закликала материнську компанію Facebook та Instagram переглянути свої плани щодо впровадження наскрізного шифрування (E2EE) в Messenger.

Пател побоюється, що подібний крок завадить поліції розслідувати справи про жорстоке поводження з дітьми. Міністр стверджує, що багато педофілів використовують платформи соціальних мереж, такі як Facebook, щоб знайомитися з неповнолітніми, спілкуватися з ними і піддавати їх сексуальному насильству. А наскрізне шифрування зробить доступ до листування складнішим, оскільки лише відправник і одержувач повідомлення зможуть його прочитати.

“Життєво важливо, щоб правоохоронні органи мали доступ до інформації, необхідної для ідентифікації дітей на зображеннях і захисту їх від мерзенних хижаків”, – заявила Пател, додавши, що впровадження E2EE в інші чат-платформи стало б “гротескною зрадою” дітей.

У відповідь на ці закиди представник Meta зазначив, що компанія не допускає експлуатації дітей на своїх платформах.

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“Ми зосереджені на рішеннях, які не вимагають нав’язливого сканування приватних розмов людей. Наша задача — запобігти заподіянню шкоди, а не лише виявляти її факт”, – додали в Meta.

Нагадаємо, зараз наскрізне шифрування працює за замовчуванням лише на одній платформі, пов’язаній з Meta, – WhatsApp. Раніше повідомлялося, що компанія Марка Цукерберга запустила демо-версію свого нового чат бота зі штучним інтелектом.

Джерело: The Verge


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