Новини IT-бізнес 12.04.2026

Ілон Маск атакує WhatsApp і Signal: X офіційно запускає власний месенджер XChat

Андрій Шадрін

У березні компанія X розпочала тестування застосунку XChat серед тисяч бета-тестерів. Схоже, етап тестування завершено, і застосунок готовий до публічного запуску. Компанія, що належить Ілону Маску, оголосила, що XChat тепер доступний в App Store, а широкий запуск заплановано на найближчі дні.


На сторінці застосунку для чату в App Store вказана дата релізу — 17 квітня, і він буде доступний одночасно для iPhone та iPad. Серед функцій застосунок XChat рекламує наскрізне шифрування як одну зі своїх головних особливостей. Наскрізне шифрування наразі вважається найбезпечнішим протоколом захисту, що гарантує конфіденційність ваших повідомлень, і жоден посередник або третя сторона (включно з компанією, яка створила платформу) не зможе прочитати ваші розмови.

Наприклад, WhatsApp та Signal використовують його за замовчуванням. В Instagram і Telegram є спеціальна функція приватних чатів, яка використовує наскрізне шифрування для захисту ваших повідомлень. Повертаючись до XChat: застосунок також дозволить блокувати скриншоти, тобто жоден учасник розмови не зможе зробити знімок екрана чату.

Дані: Х

Застосунок дозволить користувачам редагувати або видаляти надіслані повідомлення, а також відправляти повідомлення, що зникають. Дзвінки та групові чати також будуть включені до пакету. Відколи Маск перейняв X (який зрештою об’єднався з xAI, а після — у рамках масштабного злиття зі SpaceX), плани зі створення супердодатку опинились в центрі уваги.

Замість оновленої функції DM всередині X користувачі отримують окремий застосунок. Він дозволяє спілкуватися з будь-яким користувачем X та дзвонити один одному на різних пристроях. В застосунку можна створювати масові групові чати — до 481 учасника.


Дані: Х

X також обіцяє у списку App Store, що XChat не матиме реклами та не відстежуватиме користувачів. Для повідомлень, що зникають, встановлено конкретний часовий ліміт: чутливі деталі, надіслані в чаті, зникатимуть через п’ять хвилин.

Загалом, Ілон Маск уперше заговорив про запуск нової версії функції прямих повідомлень у своїй соціальній мережі ще в середині 2025 року. Тоді в серії дописів він повідомив, що нова версія буде зашифрованою та побудованою на “абсолютно новій архітектурі”. Він також заявив, що всі користувачі X отримають XChat, у червні минулого року — втім, Маск відомий своїм надмірним оптимізмом щодо термінів.

“Новий XChat запускається з шифруванням, повідомленнями, що зникають, та можливістю надсилати файли будь-якого типу. Також — аудіо- та відеодзвінки. Побудовано на Rust з шифруванням у стилі Bitcoin, абсолютно нова архітектура”, — оголосив Маск у червні минулого року.

Потім, у грудні, Маск заявив, що хоче перетворити X на щось подібне до WeChat — китайського застосунку, який охоплює все: від обміну повідомленнями та платежів до бронювань і безлічі інших різноманітних послуг. Минулого року стало відомо, що супердодаток X також пропонуватиме інвестиційні та торгові послуги після реалізації цих планів.

Буквально кілька днів тому Маск написав у X, що WhatsApp не можна довіряти — натякаючи на судовий позов, що стверджує: Meta надала стороннім особам доступ до зашифрованих повідомлень у WhatsApp. Хоча WhatsApp спростував ці заяви, висловлювання Маска підлило масла у вогонь навколо питань конфіденційності. Окремо засновник Telegram Павло Дуров назвав заяви WhatsApp про шифрування “найбільшим споживчим шахрайством в історії”.

“Ваші зашифровані чати заслуговують на власний застосунок. Зробіть попереднє замовлення просто зараз”, — лаконічно натякають у офіційному акаунті чату.

На цьому не все. Signal — один із найбільш довірених месенджерів завдяки надійним протоколам безпеки — також опинився під ударом. За повідомленнями, ФБР змогло прочитати вміст повідомлень Signal, отримавши доступ до журналу сповіщень на iPhone підозрюваного, незважаючи на те, що застосунок надає можливість встановлення блокування. Павло також вдарив по Signal, наголосивши, що Telegram ніколи не показує вміст повідомлень у банері сповіщення.

Image: Digital Trends

Тож, XChat виходить на публічний ринок у момент, коли довіра до популярних платформ на кшталт WhatsApp і Signal зазнає серйозних випробувань. До того ж цікаво буде подивитися, чи запропонує X всі функції безкоштовно, або ж частина з них буде доступна лише за преміум-підпискою — як це вже реалізовано в материнському сервісі соціальних мереж.

Джерело: DigitalTrends

