Новини Софт 19.03.2026

До $3000 за пости: Facebook хоче переманити авторів із TikTok і YouTube

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

До $3000 за пости: Facebook хоче переманити авторів із TikTok і YouTube
Facebook заманює авторів: бонуси до $3000 щомісяця

Meta знову виходить на полювання за авторами контенту — цього разу з прямими грошовими бонусами. Компанія запускає програму Creator Fast Track, у межах якої пропонує до $3000 на місяць тим, хто буде активно публікуватися у Facebook.


Ідея полягає в тому, щоб переманити популярних авторів із TikTok, YouTube та Instagram у власну екосистему. Meta робить ставку на свою програму Content Monetization, яка платить авторам за перегляди та взаємодію з контентом — Reels, Stories і звичайними постами.

Умови Fast Track наступні. Якщо автор має від 100 000 підписників на іншій платформі — він може отримувати $1000 щомісяця. Якщо аудиторія перевищує 1 млн — бонус зростає до $3000. Для отримання цього бонусу потрібно регулярно публікувати Reels, але без жорстких вимог до переглядів чи ексклюзивності. Підійдуть і текстові публікації, і фото, і Stories — Facebook платить за все.

Але варто зауважити, що бонуси працюють лише три місяці. У Meta називають це компенсацією “за незручності старту на новій платформі”, а не основним стабільним доходом. Далі автори мають заробляти вже через Content Monetization. Компанія також обіцяє підсилити охоплення нових учасників, щоб ті швидше вийшли на стабільний дохід.


Це не перша спроба Meta “купити” увагу авторів. Раніше компанія вкладала великі гроші у Facebook Watch, запускала конкурента Twitch і навіть виділила $1 млрд на бонуси для Reels (до $35 000 на місяць), але закрила програму у 2023 році. Тепер підхід інший: оплата залежить від результату, а не від загального фонду.

І, схоже, це працює. За даними Meta, у 2025 році компанія виплатила авторам у Facebook майже $3 млрд — рекорд для платформи. Окремі ситуації виглядають ще цікавіше: один політичний автор заробив $250 000 лише за січень, а видавці розраховують на шестизначні або навіть семизначні доходи за рік. У спільнотах на Reddit користувачі також повідомляють про п’ятизначні доходи щомісяця, хоча програма поки працює за запрошеннями.

У Meta визнають, що їхня система монетизації довго залишалася “добре прихованим секретом”. Тепер компанія хоче зробити її масовою і зрозумілою.

Фактично, Meta знову грає в довгу: короткі бонуси — це лише гачок, а головна ставка робиться на стабільну монетизацію через алгоритми Facebook. Якщо цифри виплат збережуться, платформа реально може перетягнути частину авторів із TikTok і YouTube.

Спецпроєкти
Джерело: engadget

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати