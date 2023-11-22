Broadcom завершила угоду з купівлі VMware за $61 млрд

Broadcom оголосила про завершення угоди щодо придбання компанії VMware. Після закриття угоди прості акції VMware перестануть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі.

«Ми раді вітати VMware у Broadcom і об’єднати наші інженерно-орієнтовані, орієнтовані на інновації команди, оскільки ми робимо ще один важливий крок уперед у створенні провідної у світі компанії в галузі інфраструктурних технологій», – заявив президент і головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан.

Broadcom повідомила про купівлю VMware за $61 млрд у травні 2022 року. За сумою угода Broadcom і VMware лише трохи поступається нинішнім рекордсменам — Dell+EMC ($67 млрд) та Microsoft+ Activision Blizzard ($68,7 млрд). Деякі ЗМІ вказують суму угоди $69 млрд ─ це якщо підсумувати ще $8 млрд чистих боргових зобов’язань VMware, які візьме на себе Broadcom.

Як очікується, угода потенційно матиме великий вплив на майбутнє Broadcom та індустрії в цілому. Очікується, що придбаний актив суттєво прискорить розвиток програмного бізнесу напівпровідникового гіганта і заразом посилить його позиції на ринку мережевих пристроїв та накопичувачів.

Зазначається, що метою Broadcom є надання корпоративним клієнтам можливості створювати та модернізувати свої приватні та гібридні хмарні середовища. По суті, Broadcom інвестуватиме в VMware Cloud Foundation — програмний стек, який є основою приватних та гібридних хмарних систем. Водночас VMware пропонуватиме широкий каталог послуг для модернізації та оптимізації хмарних та периферійних середовищ.

Джерело: Broadcom