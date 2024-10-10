Бронювання працівника можуть анулювати — уряд переглядає умови та призупинив процес

Уряд України частково призупинив бронювання працівників. Визначати критичні підприємства поки можуть тільки міністерства, а необґрунтоване бронювання можуть скасувати.

Рішення уряду України від 8 жовтня частково зупиняє дію умов бронювання працівників до 15 листопада. Тим часом можливість визначати підприємства як критичні буде лише у міністерств. Пропозиція надійшла від заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Кабмін зупинив дію Критеріїв та порядку, за якими визначають підприємства, установи та організації, які є критично важливими для економіки та життєдіяльності, а також для забезпечення ЗСУ. Відповідні норми містяться у постанові уряду №76. До призупинення критичність підприємств могли визначати інші центральні та обласні органи виконавчої влади, КМДА тощо. Їм доручено утримуватися від прийняття подібних рішень.

Також рішення уряду передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від мобілізації у разі виявлення необґрунтованого бронювання.

Мінекономіки та Міноборони доручено розробити та внести на розгляд засідання Кабміну порядок перевірки обґрунтування рішень про визнання підприємств та організацій критичними. Порядок міститиме механізм перегляду таких рішень.

КМДА та обласні адміністрації мають включити до комісій з визнання підприємств критичними керівників або заступників керівників обласних ТЦК. Разом з представниками ТЦК вони мають провести аудит раніше прийнятих рішень до 15 листопада.

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Як повідомляє «Економічна правда» посилаючись на джерело в Кабміні, президент Володимир Зеленський обурений через бронювання від мобілізації в Україні 1,5 млн осіб, що й запустило зазначене рішення.

За повідомленням «Суспільного», рішення уряду прокоментував перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк:

«Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі».

Видання стверджує, що заступник міністра заперечив «призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ».

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Джерела: The Page, «Економічна правда», «Судово-юридична газета»