Кабмін визначив підприємства, працівники яких можуть отримати бронювання від мобілізації — у переліку резиденти «Дія City»

Уряд затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних від мобілізації — документ визначає порядок та критерії визначення підприємств та організацій, які є критично важливими для економіки країни, а отже військовозобов’язані працівники таких установ можуть бути заброньованими від мобілізації.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів затвердив нові правила бронювання від мобілізації, які визначають критерії, за якими підприємство визначатиметься важливим для функціонування економіки країни, а саме:

підприємство є резидентом «Дія City»;

загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент €1,5 млн;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент €32 млн;

підприємства мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави;

підприємства мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.

Також до критично важливих підприємств, відносять:

спеціалізовані установи ООН;

закордонні дипломатичні установи в Україні;

представництва донорських установ;

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Затверджений документ передбачає, що відтермінування від військового призову під час мобілізації, що були надані Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

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Раніше голова міністерства економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін планує дозволити українцям, які отримали бронювання від призову, виїжджати у закордонні відрядження. У першу чергу дозвіл отримають:

працівники державного сектору, які “виконують мобілізаційні завдання”;

спеціалісти підприємств, що виробляють продукцію для українських військових;

працівники підприємств, що мають “критично важливе значення для економіки”.

Міністерка економіки зазначила, що уряд “не планує дозволяти усім виїжджати за кордон”, у першу чергу ініціатива зосередиться на допомозі українському бізнесу.