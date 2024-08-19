«Британський Білл Гейтс», софтверний магнат Майк Лінч, зник під час катастрофи його яхти

Підприємець Майк Лінч, якого називають «британським Біллом Гейтсом», зник безвісти під час катастрофи його яхти. Лінч був засновником програмної компанії Autonomy, яку придбала Hewlett Packard за $11,1 млрд. Лінч також є членом Королівської інженерної академії Великої Британії та Королівського товариства.

Лінч є одним з шести зниклих безвісти після того, як біля берегів Сицилії під час шторму затонула його суперяхта. На борту судна під час трагедії перебували 22 людини, 15 з яких були врятовані італійською береговою охороною та пожежниками. Одну людину встановили як загиблу.

Підприємець та його 18-річна донька Ханна вважаються зниклими безвісти, його дружину Анджелу Бакарес вдалося врятувати. Ще один британець, двоє американців та канадець також вважаються зниклими безвісти. Італійська берегова охорона заявляє:

«Сьогодні близько 5:00 ранку після сильного шторму 56-метрова яхта Bayesian під британським прапором затонула поблизу Портічелло».

У звітах місцевих служб йдеться, що човен затонув після удару мініторнадо з вітру та води, які утворюються під час шторму. Рибалки побачили смерч біля узбережжя близько 3:55 ранку за місцевим часом, а незабаром після цього побачили сигнал лиха, який, можливо, надходив з Bayesian. Коли підплили, вони виявили лише залишки судна, що плавали у воді.

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Вісім із врятованих, у тому числі дитина, зараз знаходяться у місцевих лікарнях у стабільному стані. Однорічну дитину врятувала її мати, яка тримала голову дочки над водою та кричала про порятунок.

Капітан ще одного човна, яке було неподалік, сказав журналістам, що він забрав 15 вцілілих із рятувального плота, і що Bayesian перекинулася на бік перед ти, як затонути. Яхта Bayesian належить компанії Revtom, зареєстрованій на острові Мен, одноосібним власником якої є Анджела Бакарес. Розкішна яхта може перевозити 12 гостей та десять членів екіпажу.

Останніми роками Майк Лінч фігурував в новинах через судовий позов HP. У ньому компанія стверджує, що Autonomy перебільшила статки фірми та ввела в оману регуляторів, щоб сприяти продажу. Лінч був екстрадований до США та виграв справу на початку цього року. Після того, як він був виправданий у справі HP, Лінч сказав : «Я з нетерпінням чекаю повернення до Великої Британії та повернення до того, що я люблю найбільше: своєї сім’ї та інновацій у своїй галузі».

Італійська берегова охорона продовжує пошуки, залучаючи як водолазів, так і групи гелікоптерів. Вони виявили уламки приблизно на 50 метрів під поверхнею. Операція триватиме всю ніч, на місце події виїдуть додаткові групи спеціалістів.

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Джерела: PC Gamer, The Guardian, BBC