Ви неправильно її швартуєте: яхта Стіва Джобса пішла на таран човна мексиканського мільярдера

У чи не найповільнішому зіткненні човнів в історії яхта Стіва Джобса Venus пішла на таран судна мексиканського мільярдера. На щастя, ніхто не постраждав.

Біля узбережжя Неаполя, Італія пара розкішних яхт зіткнулася одна з одною. Інцидент у морі призвів до того, що Venus, побудована для покійного Стіва Джобса, схоже, намагалася вдарити у борт яхту мексиканського магната роздрібної торгівлі та телемовлення Рікардо Салінаса Плієго.

Відео слоу-мо інциденту Салінас опублікував в Instagram. Venus повільно дрейфувала у бік Lady Moura, його власної надвеликої яхти. Ніс яхти засновника Apple торкнувся борту більшого судна. Після зіткнення Venus відштовхнулася назад.

Схоже, що екіпаж яхти Джобса не зміг втрутитися достатньо швидко, щоб уникнути зіткнення. Команда судна Плієго використовувала клаксони та кричала, щоб звернути увагу команди Venus на ситуацію.

«Я хотів би знати, що робили капітан і екіпаж, коли вони не бачили яхту розміром з мою. Ви бачите, що ідіотів у світі не бракує», — прокоментував Салінас.

Мексиканського власника не було на Lady Moura, а його яхта під час події не рухалася. Лорен Пауелл Джобс також не була на борту Venus.

Зіткнення зі швидкістю черепахи не завдало жодної серйозної шкоди човнам, Салінас стверджує, що на борту його судна є велика подряпина. Оскільки це велика дорога яхта, ремонт, ймовірно, теж буде недешевим. Але Лорен Пауелл Джобс, статки якої оцінюються у $14,4 млрд, мабуть, «потягне» будь-який ремонт. Жартома Салінас попросив своїх підписників купувати продукти Apple через роздрібну мережу Group Elektra, якою він володіє, щоб Джобс могла заплатити за збитки.

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Станом на четвер Пауелл Джобс займає 126 місце в рейтингу найбагатших людей у ​​світі. Вона успадкувала значну частину свого статку від свого покійного чоловіка, Стіва Джобса, який помер у 2011 році. Салінас є спадкоємцем публічної компанії Grupo Elektra, яка заснована його дідом у 1950-х роках. Зараз він керує фінансово-роздрібною корпорацією та TV Azteca, другою мексиканською телекомпанією. Він має 221 місце в рейтингу найбагатших людей у ​​світі зі статком у $10 млрд.

Джерела: Forbes, Apple Insider