Британський коледж заборонив учням смартфони й роздав кнопкові Nokia

Цікаво, чи навчать їх тепер набирати повідомлення за допомогою T9?

Престижний навчальний заклад Ітонський коледж, відомий своїми знаменитими випускниками, зокрема принцами Вільямом і Гаррі, письменником Яном Флемінгом та актором Томом Гіддлстоном, вирішив змінити підхід до використання смартфонів серед своїх учнів. З вересня першокурсники муситимуть залишити свої сучасні гаджети вдома та користуватися лише простими кнопковими телефонами Nokia.

Нова ініціатива Ітона базується на рекомендаціях уряду Великої Британії, які дозволяють директорам шкіл забороняти смартфони під час навчального процесу. Учні зможуть перенести свої SIM-карти в прості мобільні пристрої, функціонал яких обмежується дзвінками та текстовими повідомленнями. Цей крок спрямований на мінімізацію чинників, що відволікають, і покращення концентрації учнів на навчанні.

Тенденція щодо обмеження використання смартфонів у школах набирає обертів не лише у Великій Британії, а й у США. За даними Govspend, у 41 штаті принаймні один шкільний округ запровадив правило, згідно з яким учні мають зберігати свої смартфони в спеціальних закритих чохлах Yondr упродовж шкільного дня.

У Лос-Анджелесі шкільний округ ухвалив загальну заборону на телефони для учнів, що спонукало губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома закликати до впровадження аналогічного закону на рівні штату. У Нью-Йорку канцлер державних шкіл Девід Бенкс планує ввести заборону на телефони найближчим часом, а губернатор штату Кеті Хокул працює над законопроєктами, які дозволять учням носити лише телефони без доступу до інтернету.

А що в Україні?

Тим часом поки в Британії обмежують використання смартфонів у школах, в Україні протилежна тенденція. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало початок бета-тестування освітнього застосунку «Мрія». За словами представників Мінцифри, «Мрія» дасть змогу школярам навчатися за сучасними методиками, допоможе батькам краще розуміти сильні та слабкі сторони своїх дітей, а вчителям — зосередитися на розвитку учнів та власному професійному зростанні.

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Джерело: Engadget

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