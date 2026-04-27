Вперше в Європі: британське eVTOL-таксі VX4 освоїло найскладніший маневр

Андрій Шадрін

Електричний літак Vertical Aerospace VX4 під час пілотованого випробувального перехідного польоту 14 квітня 2026 року / Image: Vertical Aerospace & Scientific American

Британська компанія Vertical Aerospace стала першою в Європі, хто виконав повний пілотований перехідний політ електричного (eVTOL) аеротаксі: апарат злетів вертикально, перейшов у крейсерський режим як звичайний літак — і повернувся назад.


Тепер компанія готується підняти в повітря третій прототип, принципово відмінний від попередніх. На аеродромі Cotswold у Глостерширі головний льотчик-випробувач Саймон Девіс підняв прототип VX4 у вертикальний зліт, потім нахилив чотири передніх гвинти вперед — і апарат перейшов у горизонтальний крейсерський режим на крилах.

Після цього послідовність повторилася у зворотному порядку: апарат знову завис і вертикально приземлився на той самий майданчик. Цей маневр — так зване двостороннє переміщення — вважається найскладнішим технічним викликом у розробці eVTOL. У світі його до цього вдалося виконати лише американській Joby Aviation, і жодного разу — за межами США.

Valo від Vertical Aerospace — запланований комерційний eVTOL-літак компанії та наступник прототипу VX4 / Image: Vertical Aerospace

Принципова відмінність від конкурентів — не лише сам факт польоту, а умови, в яких він проводився. Більшість розробників eVTOL літають за дослідницькими ліцензіями, і зібрані ними дані не зараховуються до сертифікаційного процесу. Vertical з 2023 року проводить кожне випробування під наглядом британського регулятора CAA в рамках офіційного сертифікаційного шляху.

“Це найважливіша технічна віха в нашій історії. Повний пілотований перехід — найскладніший і найвідповідальніший виклик у розробці eVTOL, і ми досягли цього під більш суворим регуляторним наглядом, ніж будь-хто в галузі”, — заявив генеральний директор компанії Стюарт Сімпсон.

Слідом за цим компанія оголосила: наступний — третій і останній — прототип VX4 готується до першого польоту.


“Ми готуємося підняти третій апарат. Він трохи відійшов на другий план, поки ми проходили перехідний політ. Тепер, коли це позаду, ми запустимо його”, — сказав Девіс, додавши, що перший виліт відбудеться “за дні або тижні, а не місяці”.

Третій прототип відрізняється від двох попередніх: після початкового тестування в повністю електричній конфігурації апарат буде переобладнано для випробувань гібридно-електричної силової установки.

Vertical Aerospace демонструє свій електричний літак Valo на лондонській презентації компанії / Image: Vertical Aerospace

Гібридний варіант працюватиме на звичайному авіапаливі в поєднанні з електричними батареями — зокрема, використовуючи електричний підйом під час зльоту й посадки, а на маршруті перемикаючись на двигун внутрішнього згоряння. За словами Сімпсона, це дає дальність близько 1850 км і вантажопідйомність 1100 кг — “абсолютно трансформаційні” характеристики, які відкривають, зокрема, військовий ринок.

“Закриття цього фінансового пакету дозволяє нам розвивати сильний операційний імпульс, наочно продемонстрований успішним досягненням повного пілотованого двостороннього перехідного польоту”, — сказав Сімпсон.

Головний льотчик-випробувач Девіс, колишній пілот Королівського флоту Великої Британії, назвав квітневий політ найзначнішим моментом у своїй кар’єрі:

“Це безумовно найважливіше, що я зробив. Це було фантастично, просто неймовірно”.

Паралельно з льотними успіхами 20 квітня компанія закрила пакет фінансування на суму до $850 млн від інвесторів Mudrick Capital та Yorkville Advisors. Кошти підуть на доведення комерційного варіанту — Valo — до сертифікації CAA та EASA, яку Vertical планує отримати до кінця 2028 року.

Інтер’єр електричного літака Valo від Vertical Aerospace / Image: Vertical Aerospace

Valo розрахований на чотирьох пасажирів, розвиває швидкість до 240 км/год і має дальність до 160 км. На нього вже є близько 1500 попередніх замовлень від авіакомпаній, включно з American Airlines та Japan Airlines.

Відео: Vertical Aerospace тестує eVTOL-аеротаксі VX4 у вертикальному режимі на швидкості до 74 км/год

Джерело: Scientific American

