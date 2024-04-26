Найбільший 3D-принтер в світі друкує будинок за 80 годин

Університет штату Мен щойно представив найбільший у світі полімерний 3D-принтер. Новий пристрій під назвою Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) може друкувати об’єкти розміром 29 м у довжину, 9,7 м в ширину та 5,5 м висотою. 3D-принтер відносно швидкий, він використовує 227 кг матеріалу за годину.

Він може динамічно перемикатися між техніками друку під час виконання складної роботи. Завдяки різноманітності технік принтер підходить для низки галузей промисловості, включаючи житлове та інфраструктурне будівництво, а також військові потреби. Більшість матеріалів, з якими він працює, підлягають вторинному переробленню. Створені ним конструкції за потреби можна розібрати та використати матеріали наново.

Передусім технологія придатна для швидкого будівництва доступного житла. Специфікації принтера вказують на те, що з його допомогою можна зробити невеликий одноповерховий будинок приблизно за 80 годин.

Дослідники Університету штату Мен отримали фінансування від Інженерного корпусу армії США, Міністерства оборони та Міністерства енергетики. Урядові установи хочуть окупити свої інвестиції, тому принтер, ймовірно, також використовуватимуть для створення легких кораблів швидкого розгортання, таких як підводні човни та інші морські транспортні засоби. Сенатор Сьюзен Коллінз назвала принтер «неоціненним для нашої національної безпеки».

Існує ще один великий принтер у кампусі університету, який був попереднім найбільшим у світі 3D-принтером. Його вже використовували для виготовлення будинку площею 56 квадратних метрів з деревного волокна та біосмол. Новий принтер у чотири рази більший. За потреби обидва пристрої можуть працювати над тими самими проєктами, пришвидшуючи їхнє виконання.

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Незабаром Університет штату Мен розпочне будівництво нової науково-дослідної лабораторії під назвою «Фабрика зеленої інженерії та матеріалів» (GEM), де працюватимуть обидва принтери. В університеті кажуть, що розглядають будівництво ще більшого принтера.

Джерело: ABC News

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