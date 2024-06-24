Bugatti Tourbillon ─ гібридний гіперкар з сумарною потужністю 1800 к.с., швидкістю до 446 км/год та ціною $4 млн

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Bugatti анонсувала свій новий гіперкар. Цього разу шанувальникам швидкості пропонується гібридний автомобіль Tourbillon (в перекладі «вихор», «ураган»), якій комбінує атмосферний ДВЗ V16 із трьома електромоторами, що сумарно видають потужність 1800 к.с. та швидкість до 446 км/год.

Tourbillon отримав абсолютно новий 8,3-літровий атмосферний силовий агрегат V16 потужністю 1000 к.с. На передній вісі додатково встановлена пара електродвигунів, ще один електродвигун розташований на задній вісі, що забезпечує загальну потужність 800 к.с. (596 кВт). Електродвигуни живляться від відносно невеликої акумуляторної батареї місткістю 25 кВтгод з масляним охолодженням і напругою 800 В. У повністю електричному режимі Tourbillon має запас ходу 60 км.

Кермо Bugatti Tourbillon нагадує швейцарський годинник. Автомобіль має повністю аналоговий блок панелі приладів, розміщений на кермі, який складається з понад 600 окремих деталей з титану, алюмінію, кришталю, рубінів і сапфірів.

У центральній консолі приховано HD дисплей, який за потреби можна розгорнути в портретному або ландшафтному режимі, відображаючи дані автомобіля або зображення з камери заднього виду.

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В конструкції авто широко застосовуються композитні матеріали, а деталі підвіски виготовлені методом 3D-друку. Все це робить Tourbillon легшим, ніж його попередник, Chiron, навіть з двигуном V16, який важить 252 кг.

Зараз Bugatti Tourbillon проходить етап випробувань, прототипи вже тестуються на дорогах. Ціна авто становитиме $4 млн, постачання замовникам планують розпочати в 2026 році. Всього планується випустити 250 автомобілів, які збиратимуться вручну.

Джерело: newatlas

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