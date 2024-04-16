Новини Ігри 16.04.2024 о 16:19 comment views icon

Бункер Сидоровича з S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl відтворили в Unreal Engine 5

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Вадим Карпусь

Автор новин

Бункер Сидоровича з S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl відтворили в Unreal Engine 5

Український 3D художник Олег Собовой представив проєкт Stalker Bunker з відомої гри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Фактично проєкт відтворює бункер Сидоровича з гри, але він виконаний на сучасному ігровому рушії Unreal Engine 5.

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Як зазначає автор, багато моделей для цього проєкту були створені з нуля. Також невелика, але важлива частина моделей використовується з бібліотеки Megascans.

Олег Собовой подякував за допомогу у створенні 3D моделей Олексію Тимошенку та Дмитру Щербаку. Ознайомитися із повно розмірними скріншотами можна на сторінці Олега в ArtStation.


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