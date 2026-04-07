Новини Ігри 07.04.2026

Diablo 2 отримує амбітний ремейк на Unreal Engine 5: але є нюанс

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Близько 26 років тому серія Diablo закріпила статус культової серед гравців. На зламі тисячоліть вийшла Diablo 2, яка повернула геймерів у світ Санктуарія, де демони знову загрожували людству. Тепер, після довгого очікування, з’явився амбітний ремейк. Щоправда, його розробляє не Blizzard. Це повністю фанатський проєкт.


Над ремейком Diablo 2 працює ентузіаст під псевдонімом I Make Games. Він використовує рушій Unreal Engine 5, щоб наповнити класичну гру сучасною графікою. Нещодавно з’явилися два нові відео, які детально показують результат.

У першому ролику автор демонструє локацію The Forgotten Tower. Вона отримала повністю оновлений вигляд із деталізованими текстурами та сучасним освітленням. У другому відео з’являється знайомий персонаж — Butcher із першої Diablo. Його модель виглядає значно сучасніше й демонструє потенціал нового підходу до дизайну персонажів.


Цей ремейк Diablo 2 виглядає як справжній подарунок для фанатів. За майже три десятиліття графіка в іграх зробила величезний стрибок, і Unreal Engine 5 дозволяє побачити знайомий світ у зовсім іншому вигляді.

Втім, наразі відсутня інформація про публічний реліз. Навіть сам автор називає свою роботу скоріше концептом, ніж повноцінним ремейком. Тобто це демонстрація того, як могла б виглядати Diablo II сьогодні, а не підтверджений продукт для гравців.

Спецпроєкти
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Що відбувається з Diablo 2

Фактично серія вже отримувала офіційні оновлення. У 2021 році вийшла Diablo II: Resurrected як ремастер до 20-річчя гри. Вона принесла суттєве оновлення графіки, покращення зручності та підтримку Dolby Surround. Гравці зустріли її позитивно.

На початку 2026 року вийшло доповнення Diablo II: Resurrected: Reign of the Warlock, яке додало новий клас героя та інший контент, розширивши можливості гри.

Наразі розробники розвивають гру Diablo 4 та випускають доповнення до неї. Одне з останніх додало два класи та регіон.

Отже, фанатський ремейк Diablo II на Unreal Engine 5 показує, наскільки сильно змінилися технології та як класика може виглядати сьогодні. Навіть якщо проєкт не стане публічним, він уже доводить, що інтерес до серії живий, а потенціал для повноцінного сучасного ремейку — величезний.

«Diablo 2 була кращою»: творець гри нарікає сучасним ARPG за швидкий темп та примусову прокачку


Джерело: screenrant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Гра була лише у Word-документі: що приховував трейлер State of Decay 3 від 2020 року
В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo
Вийшов перший трейлер комедії "Запрошення" з Пенелопою Крус, Едвардом Нортоном та Сетом Рогеном
Google готує секретну ШІ-утиліту для миттєвої обробки думок
Чому італійський суд визнав здорожчання Netflix незаконним та зобов’язав виплатити компенсації
Великий день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версія та анімована короткометражка — і все 7 квітня
Інформатика мрії: учнів польської школи вчать оверклокінгу зі спонсорами та призами
Рослини замість ліхтарів на вулицях: Китай вивів біолюмінесцентні орхідеї, соняшники та хризантеми
Голодні ігри за токени: "Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники"
Китай успішно випробував безпілотний літак з водневим двигуном
Ігровий смартфон Vivo за $800 за якістю фото перевершив iPhone 17 та Samsung Galaxy S25 Ultra
Саудівські інвестори EGDC збільшили частку в Capcom: темп нарощування позицій насторожує фанатів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати