Новини Ігри 19.01.2026 comment views icon

CD Projekt RED видалила платний мод Cyberpunk 2077 для VR

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

CD Projekt RED видалила платний мод Cyberpunk 2077 для VR
Cyberpunk 2077/CD Projekt Red

Розробник модів для VR Люк Рос заявив, що CD Projekt RED видалила його VRмодифікацію для Cyberpunk 2077 відповідно до закону про захист авторських прав (DMCA).

Цей мод дозволяв власникам VR-гарнітур ще глибше поринути у ігролад та атмосферу Найт-Сіті. Він без проблем працював з кінця лютого 2022 року. Незрозуміло, чому у CDPR вирішили вжити заходів саме зараз, може у компанії просто не знали про мод та хтось нещодавно звернув на нього їхню увагу. 

Справа не в тому, що розробники оригінальної гри працюють над власним VR-режимом для неї. Рос і сам відкидає цю причину, оскільки обговорював проблему з віце-президентом CDPR з розвитку бізнесу та юридичним відділом. У власному блозі на Patreon розробник модів був дуже обурений та жалівся на дволикість мислення та реакцій корпорацій, для яких найважливішим залишається прибуток, а на геймерів фактично наплювати. Однак користувачі на Reddit, форумах та у соцмережах були не надто здивовані. Зрештою, компанії не можуть дозволити комусь отримувати прибуток від їхньої інтелектуальної власності без відповідної ліцензії. Цієї ситуації можна було б уникнути, якби мод Роса був би безкоштовним, а сам він збирав би пожертви від гравців на тому ж Patreon. 

CDPR не перешкоджає існуванню безкоштовних модів, висловлюючи підтримку спільноті модерів The Witcher 3 та Cyberpunk 2077. Кілька років тому компанія навіть випустила повний набір інструментів для модінгу (REDkit) для Відьмака. Наразі Cyberpunk 2077 найбільш стрімко зростаюча гра на Nexus по кількості завантажених модів, обійшовши Fallout: New Vegas, та поступаючись лише базовій версії та Special Edition  Skyrim, а також Fallout 4. 

VR-мод Люка Роса для Cyberpunk 2077 мав платний доступ, що призвело до судового позову. Однак розробник не полишає власної діяльності і нещодавно випустив новий VR-мод для Baldur’s Gate 3 від Larian. Це доволі непроста задача, оскільки в грі використовується ізометрична камера, яку Рос ще не адаптував до VR-режиму. Однак і тут він встановив платний доступ, що потенційно може закінчитись аналогічним судовим позовом з боку правовласника Wizards of the Coast. 

Ми писали, що нещодавно Meta закрила три VR-студії в межах масштабних скорочень, пов’язаних зі зміною стратегії компанії та поступовим відходом від активних інвестицій у метавсесвіт. Між тим Cyberpunk 2077 стала “основним джерелом доходу” CD Projekt Red з 35 млн проданих копій.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь
Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
Розробники The Witcher 4 покажуть на The Game Awards 2025… нічого
"Фокус — на розробці ігор": CD Projekt RED продала GOG
Фани The Witcher зібрали 3 млн євро за два дні на офіційну "настолку" про падіння Каер-Морена
Ютубер прожив тиждень у Cyberpunk 2077 — у реальному житті їв, спав і робив все інше як NPC
Аналітики: Cyberpunk 2 вийде у 2030 році з бюджетом $417 млн, нове DLC Witcher 3 та Witcher 4 набагато ближчі
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
Cyberpunk 2077 стала "основним джерелом доходу" CD Projekt Red з 35 млн проданих копій
CD Projekt RED: нова трилогія The Witcher вийде протягом 6 років
Mal’opus відкрили передзамовлення коміксу “Маленька відьмачка” — історія про Цірі у світі ігор CD Projekt RED
CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати