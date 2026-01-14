Марк награвся у метавсесвіт: Meta закриває три VR-студії

Віртуальне середовище Horizon Worlds / Meta

Meta закрила три VR-студії в межах масштабних скорочень, пов’язаних зі зміною стратегії компанії та поступовим відходом від активних інвестицій у метавсесвіт. Компанія ліквідувала Armature, Sanzaru та Twisted Pixel, а VR-фітнес-застосунок Supernatural більше не отримуватиме нового контенту.

Співробітники Twisted Pixel, яка у листопаді випустила Marvel’s Deadpool VR, та Sanzaru, відомої грою Asgard’s Wrath, повідомили про закриття студій у соцмережах. За даними Bloomberg, також припинила роботу Armature, яка у 2021 році перенесла Resident Evil 4 на Quest, а популярний VR-фітнес-застосунок Supernatural більше не отримуватиме оновлень.

Скорочення відбуваються в межах реструктуризації підрозділу Reality Labs. Meta Platforms Inc. розпочинає звільнення понад 1 000 співробітників цього підрозділу, що становить близько 10% його штату. У Reality Labs працює приблизно 15 000 осіб. Про звільнення співробітників почали повідомляти з вівторка вранці, згідно з внутрішнім дописом технічного директора Meta Ендрю Босворта, з яким ознайомилося Bloomberg. У своєму меморандумі Босворт зазначив, що компанія змінює підхід до розвитку метавсесвіту, зміщуючи фокус на мобільні пристрої та скорочуючи інвестиції у VR, щоб зробити бізнес “більш сталим”.

“Ми вже минулого місяця заявляли, що переносимо частину інвестицій із метавсесвіту на носимі пристрої. Це частина цих зусиль, і ми плануємо реінвестувати заощаджені кошти для підтримки зростання напрямку wearables цього року”, — повідомив представник Meta.

Reality Labs об’єднує апаратні та експериментальні напрями Meta, зокрема VR-гарнітури, AI-окуляри та продукти для віртуальних світів. Водночас із початку 2021 року підрозділ зазнав сукупних збитків понад $70 млрд, оскільки більшість інвестицій досі не генерує значущих доходів. На тлі посилення фокусу на AI Meta та EssilorLuxottica SA обговорюють можливість подвоєння виробничих потужностей AI-окулярів до кінця цього року. Компанія розглядає збільшення річного виробництва до 20 млн одиниць або більше до кінця 2026 року. Meta вже співпрацює з EssilorLuxottica над AI-окулярами під брендами Ray-Ban і Oakley, і Марк Цукерберг раніше заявляв, що ці продукти демонструють кращі результати, ніж очікувалося.

“Починаючи з сьогоднішнього дня, VR працюватиме як більш компактна й пласка організація з чіткішим роудмапом для максимальної довгострокової сталості”, — зазначив технічний директор Meta Ендрю Босворт.

Метавсесвіт — віртуальний простір для роботи, ігор і фізичної активності — став одним із найдорожчих напрямів для Meta. Компанія інвестувала значні кошти у висококласні VR-гарнітури та цифрові функції, зокрема аватари, готуючись до конкуренції з іншими техгігантами. Однак ця конкуренція так і не розгорнулася, а метавсесвіт не набрав масштабів, на які розраховував Цукерберг після перейменування Facebook на Meta у 2021 році. Meta не анонсувала нових VR-гарнітур із моменту виходу Quest 3S у 2024 році. Минулого місяця компанія також “поставила на паузу” заплановані гарнітури Horizon OS від Asus і Lenovo та скоротила внутрішню розробку VR-ігор.

За внутрішніми документами, компанія також припинила роботу студій Armature, відомої портом Resident Evil 4 для VR; Sanzaru, яка розробляла Asgard’s Wrath і Marvel Powers United; та Twisted Pixel, що випустила Deadpool VR і Defector. VR-фітнес-студія Supernatural продовжить підтримку наявного продукту, але припинить створення нового контенту та функцій.

“У зв’язку з нещодавніми організаційними змінами в нашій студії Supernatural більше не отримуватиме нового контенту або функціональних оновлень, починаючи з сьогоднішнього дня”, — повідомила команда Supernatural у Facebook.

Застосунок залишатиметься активним для наявних користувачів. Водночас Meta зберігає п’ять інших контентних і ігрових студій: Beat Games, BigBox, Camouflaj, Glassworks і OURO. Компанія стверджує, що не відмовляється від ігрового напряму та VR-екосистеми загалом.

“Ці зміни не означають, що ми відходимо від відеоігор. З цими змінами ми зміщуємо інвестиції, щоб зосередитися на сторонніх розробниках і партнерах і забезпечити довгострокову сталість”, — написала директорка Oculus Studios Тамара Счіаманна у внутрішньому меморандумі.

Акції Meta на тлі новин знизилися на 1,9% станом на близько 10:00 за нью-йоркським часом.

Джерело: Engadget.com