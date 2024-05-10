За повідомленням командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, одна з бригад тактичної авіації отримала перший тренажер літака F-16. Українські фахівці вже тестують модель та готують до експлуатації.

Основний модуль системи вже доступний для вивчення, надалі фахівці змонтують кабіну та гідравліку, щоб майбутні пілоти відчували себе в якомога більш наближених до реального польоту умовах. У тренажері льотчик знаходиться і бачить все як у кабіні літака, включно з показами приладів та симуляцією запуску різних типів озброєння.

Пілоти зможуть виконувати пошук цілі, захоплення цілі та пуски ракет з відображенням їхнього вильоту. Доступний повний цикл відпрацювання операцій ураження «повітря — повітря» та «повітря — поверхня»

До цього на території України пілоти користувалися простими симуляторами, які складалися з комп’ютера, гарнітури віртуальної реальності та імітації органі керування. Українська сторона докладає зусиль для отримання більшої кількості повноцінних тренажерів, щоб вони були у кожній бригаді. Перші п’ять українських військових вже отримали сертифікат про навчання на тренажері.

Микола Олещук подякував усім союзникам, котрі допомагають Україні зміцнювати Повітряні Сили. Він наголосив на важливості не тільки передавання винищувачів, але й створення навчальної матеріальної бази та закликав союзників доєднуватися до цього процесу.