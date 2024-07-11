Чекаємо на Морріган: у Dragon Age: The Veilguard можна буде повністю роздягнути персонажів

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Нова гра серії Dragon Age здивує гравців відвертими сценами. Під час візиту до офісу BioWare в Едмонтоні журналісти побачили оголеність персонажів у редакторі створення героїв.

У попередніх іграх BioWare про оголеність здебільшого були лише натяки. Персонажі з’являлися без одягу, але їхні інтимні частини тіла гравці не бачили. The Veilguard, схоже, піде далі. Розробники не розкривають усіх деталей, залишаючи простір для сюрпризів.

Графічний рушій Frostbite забезпечує високу якість візуального оформлення. Це додасть реалістичності та привабливості відвертим сценам. Гравці зможуть оцінити нововведення восени, коли Dragon Age: The Veilguard вийде в продаж.

Геймдиректорка гри Коррін Буше підтвердила, що The Veilguard орієнтована на дорослу аудиторію. Це натякає на присутність відвертих сцен і в інших частинах гри, особливо в романтичних лініях. Розробники запевняють, що оголеність буде не самоціллю, а інструментом для створення глибших і емоційніших історій.

Що ще відомо про редактор персонажів

Нещодавно журналісти Gameinformer розповіли багато цікавого про редактор персонажів у Dragon Age: The Veilguard. Наприклад, гравці зможуть обирати з-поміж 40 типів зовнішності й налаштовувати відтінок шкіри. Розробники додали опції для відтворення вітиліго та регулювання рис обличчя.

У редакторі також можна буде налаштовувати зріст, ширину плечей, розмір грудей та інші параметри тіла. Особливу увагу приділили деталям обличчя: можна детально регулювати очі, форму носа та вух. Є понад 30 варіантів макіяжу, що поєднують сучасні тренди з фентезійним світом Dragon Age. Татуювання, шрами та розписи тіла мають культурне значення для різних рас гри.

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba. Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon. Дізнатись більше

Джерело: Gameinformer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.