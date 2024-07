Психотерапевт не знадобиться. В Dragon Age: The Veilguard додають режим «непереможності»

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

BioWare, студія-розробник гри Dragon Age: The Veilguard, створила деталізований редактор персонажів і додала численні опції для налаштування ігрового процесу. Усе для того, аби гра була максимально інклюзивною та доступною для всіх, незалежно від можливостей і вподобань.

Серед опцій налаштування складності є режим «Оповідач» (Storyteller) для тих, хто більше зацікавлений у сюжеті, ніж у боях, «Шукач пригод» (Adventurer) для балансу між історією та боями, а також найскладніший рівень «Нічний кошмар» (Nightmare). Гравці можуть змінювати складність у будь-який момент гри, окрім режиму «Нічний кошмар».

Особливу увагу привертає опція «Нескінченність» (Unbound), яка дає змогу гравцям повністю налаштувати ігровий процес під себе. Можна регулювати допомогу в навігації, автоприцілювання, час для блокування ударів, кількість отримуваної та завдаваної шкоди, а також увімкнути режим без смертей.

Корін Буше, режисерка гри, наголосила, що жодна з цих опцій не є чітом, а лише можливістю зробити гру доступною для всіх гравців, незалежно від їхніх здібностей. У грі також будуть представлені інші опції для підвищення доступності та зручності.

Dragon Age: The Veilguard (раніше відома як Dragon Age: Dreadwolf) — це продовження культової рольової франшизи Dragon Age від Electronic Arts та BioWare. На гравців чекають нові землі, герої та вороги. Кожен вибір у розгалуженій сюжетній лінії матиме значення та впливатиме на перебіг подій. Головне завдання — зібрати команду героїв і врятувати світ від загрози, що ховається за таємничою Вуаллю.

Dragon Age: The Veilguard вийде цієї осені на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X та S. У середині червня BioWare провела 20-хвилинну демонстрацію геймплею гри.

Поки BioWare намагається зробити Dragon Age: The Veilguard доступною для всіх, студія From Software пішла іншим шляхом. Нещодавно стример Кай Сенат, розчарований складністю фінального боса в Elden Ring: Shadow of the Erdtree, запросив на трансляцію психолога, щоб та допомогла йому впоратися з емоціями. Після 60 годин боротьби з босом у грі, Сенату знадобилася професійна допомога, щоб завершити проходження.

Джерело: Gameinformer

