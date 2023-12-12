Через збій у «Київстара» виникли перебої в роботі Vodafone, Lifecell та терміналів «ПриватБанку»

Збій в роботі «Київстару» викликав ланцюгову реакцію, що спричинила проблеми в роботі інших операторів та компаній.

Не маючи можливості користатись мобільним зв’язком «Київстар», абоненти почали масово купувати SIM-карти двох інших українських мобільних операторів. Своєю чергою, це викликало велике навантаження на їхні мережі, що в деяких випадках утруднює зв’язок. Дехто з користувачів Vodafone та Lifecell скаржиться на погіршення якості зв’язку. Також є скарги на роботу мобільних за стосунків операторів.

Крім того, через перебої в роботі оператора «Київстар» спостерігається нестабільна робота деяких сервісів «ПриватБанку». Сам банк, інтернет-банкінг та мобільний застосунок працюють без проблем. Проте через проблеми зі зв’язком деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку. Про це повідомляє пресслужба банку.