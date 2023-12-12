Новини Софт 12.12.2023 о 14:16 comment views icon

Через збій у «Київстара» виникли перебої в роботі Vodafone, Lifecell та терміналів «ПриватБанку»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Збій в роботі «Київстару» викликав ланцюгову реакцію, що спричинила проблеми в роботі інших операторів та компаній.

Не маючи можливості користатись мобільним зв’язком «Київстар», абоненти почали масово купувати SIM-карти двох інших українських мобільних операторів. Своєю чергою, це викликало велике навантаження на їхні мережі, що в деяких випадках утруднює зв’язок. Дехто з користувачів Vodafone та Lifecell скаржиться на погіршення якості зв’язку. Також є скарги на роботу мобільних за стосунків операторів.

Крім того, через перебої в роботі оператора «Київстар» спостерігається нестабільна робота деяких сервісів «ПриватБанку». Сам банк, інтернет-банкінг та мобільний застосунок працюють без проблем. Проте через проблеми зі зв’язком деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку. Про це повідомляє пресслужба банку.

«За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн,  для цього достатньо, лише доступу до інтернету», ─ йдеться в повідомленні.

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