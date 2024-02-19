China Mobile запустила супутник для 6G-зв’язку. Поки для тестування

Зв’язок шостого покоління 6G ще далекий від комерціалізації, але це не заважає країнам і компаніям проводити серію випробувань. Samsung, наприклад, проводить подібні тестування, але не очікує, що цей стандарт стане масовим до 2030 року. Аналогічно, China Mobile не очікує запуску 6G найближчим часом, запустила спеціальний супутник.

Офіційної назви 6G-супутника немає, але China Daily повідомляє, що це перший у світі низькоорбітальний тестовий супутник, який використовує зв’язок 6G. Його розробила команда розробників оператора та Інноваційної академії мікросупутників Китайської академії наук.

Супутник підтримує різні автономні функції, спеціально розроблені для забезпечення 6G. Як повідомляється, і програмне, і апаратне забезпечення були розроблені в Китаї, підтримуючи реконструкцію програмного забезпечення на орбіті, гнучке розгортання основних мережевих функцій і автоматизоване управління. За словами China Mobile, всі ці функції разом дають змогу забезпечити ефективну і надійну роботу супутникової мережі на орбіті.

China Mobile має намір провести більше випробувань на орбіті, але поки що не надала графік запуску стандарту 6G. Наразі запуск наступника 5G не планується раніше, ніж через кілька років, але це не означає, що не можна проводити широкі випробування, щоб підготуватися до майбутнього, передає Wccftech.

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