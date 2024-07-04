Серед величезних скельних стін індонезійського острова археологи виявили найдавніший відомий приклад мистецтва, що розповідає історію.

Наскельний малюнок є одним із багатьох, знайдених навколо низинного карстового ландшафту Південного Сулавесі. Малюнок зображує три людиноподібні фігури, що взаємодіють зі свинею. Дослідники описують це як «загадкову сцену», яка може представляти «розповідь про полювання».

«Художник подбав про те, щоб розташувати ці чотири окремі фігурні образи в просторовій близькості одне до одного та зобразити їх взаємодію таким чином, щоб спостерігач міг уявити дії, що відбуваються між фігурами. Результатом є скомпонована сцена, яка передає історію», — сказав Адам Брумм, автор дослідження та професор археології в Університеті Гріффіта в Брісбені.

Використовуючи нову техніку визначення віку, дослідницька група дійшла висновку, що пігмент був ретельно нанесений на скельну стіну принаймні 51 200 років тому. Отже, цей малюнок тепер вважається найдавнішим представником розповідного твору мистецтва. Також це новий рекордсмен як найдавніший відомий елемент образного печерного мистецтва. Зазвичай сюжетні композиції почали поширюватися у світі приблизно 14-11 тис. років тому. Принаймні, так вважалося раніше.

Понад 35 тис. років тому більшість творів мистецтва обмежувалася абстрактними формами без посилання на видимий світ. Кілька сцен наскельного мистецтва цього періоду можна вважати фігуративними, тобто вони зображують впізнавані фігури та об’єкти з фізичної реальності, як-от людей та інших тварин. Однак вони надзвичайно рідкісні. Проте їх у великій кількості можна знайти на острові Сулавесі.

Поява наративного мистецтва висвітлює важливу віху в історії людей. Оскільки наші суспільства та спільноти ставали складнішими, наші твори мистецтва також ставали складнішими ─ починаючи з абстрактних форм і завивок, які переросли в образні зображення, які не тільки відображали реальність, але й містили глибокий сенс.

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«Мистецтво Сулавесі зараз є найдавнішим відомим свідченням цього ключового розвитку в історії мистецтва, але, ймовірно, воно мало свій початок десь в Африці, де еволюціонував наш вид», — зазначив Адам Брумм.

Він додав, люди повинні були використовувати подібні форми створення зображень в інших частинах світу в еквівалентний період часу і навіть раніше. Але докази цього або не збереглися, або ще не виявлені.

Джерело: iflscience