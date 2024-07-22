Чому час летить, коли ми зайняті? Науковці розкрили таємницю роботи мозку

Науковці з Університету Невади в Лас-Вегасі з’ясували, що наш мозок оцінює час за кількістю подій, а не за точними одиницями вимірювання.

Новий аналіз активності мозку показав, як наш розум відстежує час, і виявив цікаві особливості роботи нейронів. На відміну від комп’ютерів, які вимірюють час секундами, хвилинами та годинами, наш мозок використовує зовсім інший підхід.

Дослідники зосередилися на передній поясній корі — ділянці мозку, яка відповідає за моніторинг активності та відстеження досвіду. Вони провели експеримент, під час якого щури виконували повторюване завдання 200 разів, а науковці спостерігали за активністю їхнього мозку.

Результати показали, що активність мозку під час кожного повторення завдання дещо відрізнялася від попереднього, і із часом ці відмінності ставали значнішими. Цікаво, що загальна активність мозку залишалася однаковою, незалежно від того, скільки часу щурам знадобилося для виконання всього завдання.

Джеймс Хайман, головний автор дослідження, пояснює: «Ми визначаємо час у власному досвіді за допомогою речей, які ми робимо, і подій, які з нами трапляються. Коли ми нерухомі й нам нудно, час минає дуже повільно, бо ми нічого не робимо. Навпаки, коли відбувається багато подій, кожна з них „просуває“ наш мозок уперед».

Науковці також помітили, як різні нейрони обробляли завдання в різний час. Невеликі групи клітин мозку співпрацювали над завданням упродовж кількох повторень, перш ніж передати його іншій групі. Це пояснює, чому близькі за часом події важко розрізнити, але віддалені відчуваються по-різному.

Також дослідження допомагає краще зрозуміти, як наш мозок організовує спогади в часовій послідовності та згадує події в різний відносний час. Хайман додає: «Це та частина мозку, яку ми використовуємо для відстеження, наприклад, розмови під час вечері. Ви можете згадати теми на початку, під час десерту та наприкінці, але неможливо виокремити окремі речення з пам’яті».

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Дослідження опубліковане в журналі Current Biology.

Джерело: Newatlas