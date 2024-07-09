Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров’я під час діабету

Дослідники з Наньянського технологічного університету, Сінгапур (NTU Singapore) розробили інноваційний лазерний пластир, який може відстежувати важливі показники здоров’я через піт людини. Ця інновація обіцяє неінвазивний та ефективний метод контролю стану здоров’я для пацієнтів з діабетом та інших.

Людський піт містить цінні біомаркери, такі як глюкоза, лактат і сечовина, які можуть надати важливу інформацію про різні стани здоров’я. Традиційно пацієнти з цукровим діабетом покладалися на інвазивні методи, такі як аналіз крові з пальця, щоб контролювати рівень глюкози в крові — процес, який може бути болісним і незручним. Також доступні сенсорні пристрої, але вони мають недоліки: високу вартість та дискомфорт від тривалого носіння на шкірі.

Дослідницька група NTU на чолі з доцентом Чен Ю-Ченом зі Школи електротехніки та електронної інженерії (EEE) інтегрувала мікролазерну технологію у м’яку гідрогелеву плівку, створивши гнучкий та компактний сенсорний пристрій, схожий на пластир. Він може швидко й точно визначати рівень біомаркерів у поті та забезпечувати безперебійний моніторинг стану здоров’я без інвазивних процедур.

Новий пристрій команди NTU є частиною плану NTU 2025 щодо впровадження передових досліджень на благо суспільства. Цей пластир використовує крихітні лазери в краплях рідкого кристала для виявлення специфічних маркерів здоров’я. Різноколірні точки на пластирі представляють глюкозу, лактат та сечовину, що дозволяє пристрою контролювати всі речовини одночасно.

Під час експериментів наживо пластир продемонстрував дивовижну чутливість, виявляючи крихітні зміни рівня біомаркерів розміром до 0,001 мм, що в 100 разів краще, ніж наявні технології. Ця точність дозволяє точно відстежувати біомаркери та дає детальну картину здоров’я користувача, що охоплює як низькі, так і високі рівні.

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«Наш пристрій здатний виявляти як високий, так і низький діапазон рівнів біомаркерів. Це особливо корисно для пацієнтів з цукровим діабетом, оскільки наявні пристрої моніторингу здоров’я зосереджені на відстеженні лише високих, а не аномальних або низьких рівнів глюкози, які вказують на інші ускладнення здоров’я», — каже Ні Нінюань, кандидат Ph. D. та перший автор дослідження.

Дослідницька група прагне розширити можливості пристрою, щоб виявляти додаткові речовини такі як ліки та інші хімічні сполуки, присутні в поті. Дослідження детально описане в журналі Analytical Chemistry.

Джерела: NTU, Medical Exprress

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