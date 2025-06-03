Чому токени Sophon раптово злетіли в ціні на 40%?

Нативний токен розважальної мережі Sophon раптово значно подорожчав. Токен SOPH зріс до денного максимуму в $0,072 3 червня за азійським часом, тоді як його ринкова капіталізація підскочила до $137 млн. Sophon (SOPH) зростав з причини високого обсягу торгівлі, при цьому дані показують, що його щоденний обсяг торгівлі збільшився на 108.31% за останні 24 години й наразі становить $700 млн.

Цей альткоїн має в обігу 2 мільярди монет із загальною пропозицією у 10 мільярдів. Лістинг SOPH на Bithumb розпочався 2 червня. При цьому найвища ціна SOPH зафіксована 28 травня після лістингу на найбільших міжнародних біржах: $0.1105.

Ще одним каталізатором ціни стало те, що Sophon співпрацює з NFT-лончпадом Mintify для запуску ексклюзивних NFT колекцій.

Крім того, команда розважальної мережі оголосила про грант розмірі $4 млн для створення нових додатків та способів використання мережі Sophon, щоб стимулювати розробників.

28 травня Sophon виділив на ейдроп 900 мільйонів повністю розблокованих токенів SOPH: 600 мільйонів фермерам першого рівня і 300 мільйонів раннім користувачам. Власне, саме ейрдропи часто приводять до падіння ціни (бо отримувачі хочуть швидко зафіксувати прибуток, тобто, продати монети).

Наприклад, нативний токен Huma Finance (HUMA) впав на 45% невдовзі після появи на кількох великих біржах.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Однак SOPH вже пройшов лістинги на великих криптоплатформах, включно з Binance, Upbit, OKX, Gate.io, KuCoin і Bitget.