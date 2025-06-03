5 найкращих криптобірж в Україні

Вибір універсальної та надійної криптобіржі може стати непростою задачею для трейдерів та інвесторів. На ринку існує багато цікавих опцій, які мають свої переваги. У цій статті ми розглянемо п’ять найкращих криптобірж, які популярні в Україні у 2025 році. Головні критерії, на які ми звернули увагу, це надійність, безпека, розмір комісій, функціонал та підтримка гривні (UAH). Нижче представлені найкращі централізовані криптобіржі.

1. Binance

Це найбільша криптобіржа у світі за обсягом торгів (близько $65 млрд на добу), яка загалом має 275 мільйонів зареєстрованих користувачів у понад 180 країнах. Вона пропонує величезну кількість продуктів та промоакцій. Це також одна з найпопулярніших платформ в Україні, оскільки підтримує UAH через банківські картки та P2P, має низькі комісії (0.10% для спотової торгівлі) та сильні заходи безпеки (2FA та холодне зберігання). Комісії можна додатково знизити до 25%, якщо використовувати для оплати нативний токен біржі BNB, або при отриманні VIP-статусу.

Binance має власний блокчейн BNB Chain, підтримує торгівлю понад 430 різними криптовалютами та NFT, має зручний інтерфейс і пропонує широкий спектр фінансових інструментів для користувачів будь-якого рівня. На Binance можна торгувати на спотовому, маржинальному та ф’ючерсному ринках, купувати та продавати криптовалюти за допомогою P2P, заробляти відсотки через Binance Earn, купувати або заробляти нові токени через Binance Launchpool, Airdrop, Megadrop тощо. А також торгувати, інвестувати та позичати NFT на Binance NFT marketplace.

Головні особливості

Висока ліквідність та швидке виконання ордерів

Широкий вибір токенів

Підтримка гривні через банківські картки (Visa, Mastercard) та P2P-трейдинг

Низькі комісії: 0,1% для спотової торгівлі, з можливістю зниження до 0,01% при використанні токенів BNB або за високі обсяги торгів (залежить від VIP-рівня)

Реферальна програма: кешбек запрошеним користувачам, отримання до 40% від торгових комісій рефералів

Висока безпека (рейтинг AAA), використання 2FA, шифрування даних, холодне зберігання активів і страховий фонд SAFU

Інструменти копітрейдингу, торгові ШІ-боти на багато іншого

2. Bitget

Криптобіржа, що продовжує здобувати популярність в Україні. Bitget – найбільша платформа копітрейдингу, має понад 120 мільйонів зареєстрованих глобальних користувачів по всьому світу та денний торговий об’єм у розмірі $20 млрд. У першому кварталі 2025 року Bitget зафіксувала загальний обсяг торгів у $2,08 трлн, зокрема спотова торгівля зросла на 159% квартально до $387 млрд. Платформа дозволяє торгувати понад 860 криптовалютами та пропонує різноманітні продукти, такі як спотова торгівля, ф’ючерсна торгівля, Earn та Launchpool. Криптобіржа підтримує UAH через P2P. Також діє програма знижок на комісії при використанні нативного токена BGB та за наявності VIP-статусу. Комісії на спотову торгівлю низькі та становлять 0,1% (для мейкерів і тейкерів). І все це у зручних та нативно зрозумілих додатках.

Крім того, криптобіржа стала однією з перших, яка відтепер підтримує новий стейблкоїн USD1, запущений криптопроєктом президента США Дональда Трампа World Liberty Financial. Торгівля USD1 доступна в парах: BTC, ETH, SOL, XRP, SUI та DOGE. Виводити USD1 можна без комісії (BEP20).

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Bitget також запустила новий фінансовий продукт — BGUSD, який поєднує стабільність традиційних активів із перевагами криптовалют. Це внутрішній актив платформи, який приносить пасивний дохід (до 5,12 % річних) і може бути обміняний на стейблкоїн USDC у співвідношенні 1:1. BGUSD повністю забезпечений численними активами, включно з токенізованими активами фондів скарбничих облігацій США.

Biget захищає активи користувачів через двофакторну автентифікацію (2FA), холодне зберігання до 90% активів, моніторинг ризиків у реальному часі, мультипідписну технологію, спеціальний Фонд захисту.

Головні особливості

Зручний копітрейдинг, який підійде навіть для новачків

Низькі комісії: спотова торгівля – 0,1% (мейкер/тейкер), ф’ючерси – 0,02% (мейкер) / 0,06% (тейкер)

Торгівля ф’ючерсами з кредитним плечем до 125x

Підтримка гривні: поповнення та виведення через P2P без комісій від біржі.

Найвищий рейтинг безпеки AAA від CryptoCompare, холодне зберігання, 2FA і антифішингові системи

Реферальна програма дає змогу отримувати дохід у вигляді до 40% від комісій рефералів, з можливістю кешбеку для запрошених. А також бонуси за активність. Наприклад, 10 USDT та 10 BGB за залучення активного трейдера

3. Bybit

Bybit — друга за обсягом торгів криптобіржа у світі. Нею користується понад 60 мільйонів користувачів у 195 країнах. Bybit пропонує широкий спектр торгових продуктів, включно зі спотовою торгівлею, ф’ючерсами, перпетуал-контрактами, опціонами та леверидж-токенами, з можливістю торгівлі з кредитним плечем до 100X на криптовалютних деривативах. Платформа має низькі комісії для ф’ючерсів і підтримку UAH через P2P. Bybit підтримує близько 400 криптовалют, та більше популярний серед поціновувачів ф’ючерсної торгівлі, ніж спотової. Але інструменти ф’ючерсної торгівлі можуть здатися доволі складними для новачків. Також наявна програма лояльності, яка надає зниження комісій залежно від VIP-рівня.

Головні особливості

Низькі комісії, особливо для ф’ючерсів: 0,01% (мейкер) та 0,06% (тейкер). Комісії спотової торгівлі становлять 0,1% (ля мейкерів та тейкерів)

Високий обсяг торгів:

Широкий спектр продуктів: від спота до ф’ючерсів, перпетуал-контрактів, опціонів

Платформа має високу швидкість і здатна обробляти до 100,000 транзакцій на секунду

Рейтинг безпеки становить AA, пропонується холодне зберігання активів та 2FA

Реферальна програма надає можливість заробляти до 30% від комісій рефералів, а також бонуси до $100 за залучення активних трейдерів

Доступний ШІ-бот TradeGPT, який робить аналіз даних на основі штучного інтелекту, ринкову аналітику та виступає в ролі персонального асистента. Це чудово підійде для швидкого аналізу токена, особливо тим, хто лише починає торгувати криптовалютами

4. WhiteBIT

Заснована в Україні криптобіржа, що також працює на ринках Європи. WhiteBIT – популярний вибір серед українських трейдерів, оскільки має відносно високу ліквідність, низькі комісії, сильні заходи безпеки (рівень AAA), регулярні аудити та високооплачувану реферальну програму. Також біржа підтримує UAH через P2P та понад 330 токенів.

WhiteBIT має понад 8 мільйонів користувачів та 1300 інституційних клієнтів у Європі та Азії. У 2024 році WhiteBIT досягла річного обсягу торгів $2,7 трлн і капіталізації у $38,9 млрд, обійшовши Kraken.

Криптобіржа пропонує різноманітний набір торгових опцій: спотову торгівлю з понад 800 торговими парами, маржинальну торгівлю та ф’ючерсну торгівлю з кредитним плечем до 100x, програми пасивного заробітку. WhiteBIT також пропонує конвертацію криптовалют з 0% комісією.

Торгова платформа має конкретну комісію: 0,1% для мейкерів і тейкерів на споті. Для ф’ючерсної торгівлі комісія становить 0.035% для тейкерів і 0,01% для мейкерів. Також діє програма знижок на комісії для холдерів нативних токенів WBT. Одна з ключових особливостей WhiteBIT — реферальна програма, яка дозволяє користувачам заробляти до 40-50% від торгових комісій, сплачених їх рефералами.

WhiteBIT регулярно проводить та звітує про аудити, які проводяться такими компаніями, як Hacken.io, має сертифікацією рівня 3 стандарту безпеки криптовалют (CCSS). Також доступне холодне зберігання до 96% активів, моніторинг ризиків у реальному часі, мультипідписна технологія та спеціальний фонд захисту WhiteBIT.

Головні особливості

Українська біржа з підтримкою гривні через банківські картки та P2P.

Низькі комісії для спотової торгівлі – 0,1% (мейкер/тейкер).

Рейтинг безпеки AAA, холодне зберігання, 2FA, регулярні аудити, фонд захисту коштів користувачів

Реферальна програма з прибутком до 50% від комісій рефералів

5. OKX

Ще одна глобальна криптобіржа, яка пропонує широкий спектр торгових продуктів. OKX підтримує понад 350 криптовалют і обслуговує понад 50 мільйонів клієнтів у більш ніж 100 країнах. UAH підтримується через P2P-трейдинг, банківські перекази, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і картки Visa/Mastercard. Платформа надає доступ до спотової торгівлі, ф’ючерсів, опціонів, перпетуал-контрактів, стейкінгу, DeFi-продуктів та NFT-маркетплейсу. OKX також має власний блокчейн OKX Chain і нативний токен OKB, який дозволяє холдерам знижувати торгові комісії та отримувати додаткові переваги.

OKX має високу ліквідність і пропонує швидке виконання ордерів, що робить її привабливою як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Платформа також пропонує інструменти для пасивного доходу, такі як OKX Earn (стейкінг і заощадження) та Launchpool для участі в нових проєктах. Рейтинг безпеки становить AA, доступне холодне зберігання до 95% активів, двофакторна автентифікація (2FA), шифрування даних, регулярні аудити безпеки та страховий фонд для захисту активів користувачів.

Головні особливості

Комісія на спотову торгівлю становить 0.050% для мейкерів і 0.070% для тейкерів (для USDT-пар комісії вищі), на ф’ючерси (USDT) — 0,02% (мейкер) та 0,05% (тейкер). Знижки на комісії доступні при використанні токена OKB або за високі обсяги торгів (VIP-рівні)

Доступна торгівля ф’ючерсами з кредитним плечем до 125x

Користувачі можуть отримувати до 30% від комісій рефералів, а також бонуси за залучення нових активних трейдерів (до $50 у криптовалюти)

Гаманець OKX Walle доступний на декількох платформах (включно з Telegram). Він дає доступ до 120+ мереж, тисяч DApps і ширшої екосистеми Web3

Отже, Binance лідирує за ліквідністю та широким вибором криптовалют. Сильними сторонами Bitget є копітрейдинг, зручний та простий інтерфейс платформи, хороша програма лояльності й постійна поява нових цікавих пропозицій. Біржа Bybit підійде для досвідчених трейдерів, особливо за рахунок ф’ючерсної торгівлі, а новачки оцінять ШІ-бота TradeGPT. WhiteBIT – кращий вибір для досвідчених трейдерів та поціновувачів вигідної реферальної програми. OKX пропонує універсальний набір інструментів, підтримку гривні та можливості для DeFi та стейкінгу.

Перед початком торгівлі не забувайте перевіряти актуальні умови та комісії на офіційних сайтах бірж, оскільки вони можуть змінитись.