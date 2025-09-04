Чищення зубів без полоскання значно покращує стан емалі, — дослідження

Depositphotos

Зазвичай люди звикли до того, що чищення зубів — стандартна ранкова та вечірня процедура, яка займає буквально кілька хвилин і не викликає ніяких складнощів.

Однак чи достатньо просто намастити зубну пасту на щітку, покласти до рота і упродовж приблизно двох хвилин чистити зуби, а потім сполоснути ротову порожнину і піти займатись собі іншими справами? Стоматологи, які досліджували процес чищення зубів зробили неочікувані висновки.

Зокрема, вони радять після чистки зубів не полоскати рот. Ця невелика відмінність дозволить захисному шару з фтора довше залишатись на зубній емалі, покращуючи захист від карієсу. Ротова порожнина являє собою складну екосистему. Зуби вкриті бактеріями, які утворюють липку біоплівку, краще відому, як зубний наліт.

Ці бактерії споживають цукри з їжі, яку ми кладемо собі у рот, та виробляють кислоти, що знижують рівень pH на поверхні зубів. Якщо цей процес перевершує природну ремінералізацію, це може призвести до розчинення кристалів зубної емалі.

Фтор змінює цей хімічний склад і сприяє ремінералізації зубів. Він сповільнює втрату мінералів під впливом кислот та пришвидшує відновлення емалі в умовах зростання рівня pH.

У присутності фтору емаль, що відновлюється, утворює більш міцний мінерал фторапатит, який стійкий до впливу кислот аж до показника pH на рівні 4,5. Кожна дія кислоти зміцнює захисні властивості, а фтор також має пряму антимікробну дію на бактерії, що викликають карієс. Саме тому дуже важливо не забувати чистити зуби.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Однак для досягнення найбільшої ефективності, фтор має зберігатись в організмі. Вищий рівень фтору, який знижується повільніше, забезпечує кращий захист зубної емалі упродовж дня. Однак якщо полоскати рот водою після чистки зубів, ви просто вимиваєте ці запаси фтору. Слина також відіграє роль у підтримці здоров’я порожнини рота, але вона далеко не така ефективна, як фтор. Тому після чищення зубів краще не полоскати рота, а сплюнути надлишки пасти і дати фтору зробити свою справу.

За результатами кількох клінічних досліджень, спеціально присвячених вивченню впливу полоскання зубів водою на рівень фториду після чищення, були виявлені значні негативні ефекти. Зокрема, шведські дослідники з Гетеборгського університету у рандомізованому перехресному дослідженні спостерігали за студентами-стоматологами, які чистили зуби пастою з фтором, а після полоскали рот різними способами.

Було встановлено, що полоскання зубів великим обсягом води — тричі по 10 мл, значно знижувало рівень фтору у слюні, міжзубній рідині та зубному нальоті, порівняно із одним полосканням 5 мл води. При цьому час полоскання, чи то 10 секунд, або одна хвилина, практично не мав значення. Ключове значення мав саме обсяг води.

Інше дослідження від 2009 року продемонструвало, що у учасників, які полоскали рот водою після чистки зубів, крива виведення фтору була помітно крутіша, при цьому рівень фтору часто повертався до вихідного рівня протягом 30 хвилин. У тих, хто не полоскав рот, терапевтичний рівень фтору зберігався значно довше.

Ще одне перехрестне дослідження виявило, що відсутність полоскання збільшує концентрацію фтору в роті, а також те, що фторид залишається локально в роті і не виявляється в крові. Між тим стоматологи зазначають, що сама чистка зубів залишається ключовою. Ви можете полоскати рот водою після чищення, однак якщо ви чистите зуби регулярно і правильно, значного погіршення не буде.

Не полоскати рот після чищення зубів рекомендує Національна служба охорони здоров’я Великої Британії, обгрунтовуючи це тим, що полоскання змиває залишки фтору від зубної пасти, тим самим, знижуючи її ефективність для здоров’я зубів. Аналогічної позиції дотримується Американська стоматологічна асоціація (ADA). Університети Європи, США та Філіппін незалежно один від одного дійшли такого ж висновку та запропонували аналогічні рекомендації.

Тим не менш, більшість людей продовжують полоскати рот після чищення зубів. Переважно ми робимо так, бо нас так вчили з дитинства. І це мало певний сенс. Справа у тому, що фтор не представляє небезпеки для організму дорослих. Однак діти, особливо маленькі, більш чутливі і мають більш розвинений ковтальний рефлекс. Тому дітей вчать полоскати рот після чищення зубів, щоб вони не ковтали пасту.

Джерело: ZME Science