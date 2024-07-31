Робот-стоматолог вперше у світі провів операцію самостійно — у 8 разів швидше за людину-лікаря

Компанія Perceptive з Бостона створила систему штучного інтелекту, яка вперше у світі провела повністю автоматизовану стоматологічну процедуру на людині. Робот-стоматолог виконав операцію у вісім разів швидше за людину-фахівця, відкривши нову еру в стоматологічній практиці.

Система використовує ручний 3D-об’ємний сканер, який створює детальну тривимірну модель ротової порожнини. За допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ) сканер фіксує зображення зубів, ясен і навіть нервів під поверхнею зуба. Ця технологія дає змогу уникнути шкідливого рентгенівського випромінювання, використовуючи лише світлові промені для побудови високоточних моделей.

Першою спеціалізацією робота-стоматолога стала підготовка зуба для встановлення коронки. Зазвичай ця процедура триває близько двох годин і потребує двох візитів до лікаря. Автоматизована система Perceptive виконує її приблизно за 15 хвилин, значно скорочуючи час перебування пацієнта в кріслі стоматолога.

Розробники стверджують, що машина здатна безпечно працювати навіть в умовах активного руху пацієнта. Усі тестові випробування на людях, які рухалися, пройшли успішно, що свідчить про високий рівень надійності та безпеки системи.

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Кріс Чіріелло (Chris Ciriello), генеральний директор і засновник Perceptive, зазначив:

«Це медичний прорив, який підвищує точність і ефективність стоматологічних процедур, демократизує доступ до кращого стоматологічного обслуговування та покращує досвід пацієнтів і клінічні результати».

Карім Заклама (Karim Zaklama), стоматолог загальної практики та член клінічної консультативної ради Perceptive, додав:

«Система Perceptive трансформує стоматологію. Вона покращить досвід пацієнтів, оптимізуючи процедури та підвищуючи комфорт. Передові можливості візуалізації дають змогу діагностувати проблеми раніше та з більшою точністю».

Хоча ідея роботизованого стоматолога може здаватися незвичною, експерти вказують на численні переваги технології. Скорочення часу процедури, менше навантаження на пацієнта та потенційне зниження вартості лікування — це лише деякі з них. Однак система ще не отримала схвалення FDA FDA (Food and Drug Administration) — Управління з контролю за продуктами й ліками США, яке схвалює медичні технології та ліки., і компанія Perceptive не назвала конкретних термінів її впровадження.

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Джерело: Newatlas

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