Зубна паста з волосся та нігтів працює краще за фтор, — дослідження

Британські дослідники з Королівського Коледжу у Лондоні виявили, що кератин, який міститься у нігтях, волоссі та шерсті тварин, краще відновлює зубну емаль та запобігає карієсу, ніж традиційні зубні пасти на основі фтору.

Результати нового дослідження продемонстрували, що під час контакту зі слиною кератин утворює захисне покриття, що імітує природну емаль. Кератин не тільки захищає зуби від подальшого руйнування, а й також сприяє відновленню емалі, чого не можуть традиційні зубні пасти.

“Кератин пропонує революційну альтернативу існуючим методам лікування зубів. Він не тільки виробляється з екологічно чистих біологічних відходів, таких як волосся та шкіра, але й усуває необхідність у традиційних пластикових смолах, які зазвичай використовуються в реставраційній стоматології і які токсичні та менш довговічні”, — переконує перший автор дослідження Сара Гамеа.

Зубна емаль з віком стирається і це призводить до підвищенної чутливості зубів. Цей процес також може бути прискорений вживанням продуктів, що провокують підвищену кислотність, та внаслідок поганого догляду за ротовою порожниною. Якщо емаль повністю руйнується, то цей процес вже не оборотний.

Зубні пасти на основі фтору здатні сповільнити процес руйнування емалі, однак не можуть зупинити його повністю. Нове дослідження продемонструвало, що кератин утворює щільний кристалоподібний каркас, який імітує структуру, колір та функції справжньої емалі.

З часом цей каркас продовжує притягувати до себе іони кальцію та фосфату, призводячи до утворення на зубах шару, схожого на емаль. Зубна паста на основі кератину потенційно здатна відновити втрачену емаль та закрити оголені нерви, усуваючи симптоми ерозії.

Дослідники з Королівського Коледжу Лондона використовували кератин, отриманий з шерсті, однак його можна отримувати також з інших джерел, наприклад, з людського волосся та нігтів. Матеріали для такої зубної пасти є біорозкладаними і не несуть шкоди довкіллю. На думку дослідників, подібна зубна паста може з’явитись на ринку вже за 2-3 роки.

“Ми вступаємо в захоплюючу епоху, коли біотехнології дозволяють нам не лише лікувати симптоми, а й відновлювати біологічні функції, використовуючи власні матеріали організму. Завдяки подальшому розвитку та правильному партнерству з промисловістю, незабаром ми зможемо отримувати міцніші та здоровіші посмішки, зробивши лише одну просту стрижку”, — зазначає провідний автор дослідження Шериф Елшаркаві.

