Click відкрив в Києві перший магазин електроніки — з окремим геймінг-простором, де збирають та тестують ПК

DC Link Group (український онлайн-ритейлер Click.ua) почав розвивати власну мережу та минулого тижня відкрив перший флагманський магазин електроніки в Києві — в ТРЦ Respublika Park.

Магазин знаходиться на другому поверху ТРЦ, вхід Р7. Його площа — 500 м2. На полицях представлений широкий асортимент комп’ютерної та побутової техніки на будь-який смак та гаманець — окрім техніки від провідних світових виробників, також є продукція більш доступних брендів, як-от Asgard, Tesla, Grifon, Ufesa, Oscal. З нагоди відкриття окремі позиції пішли на знижки до – 50%, які охоплюють одночасно і сезон Back to School.

Одна з «родзинок» флагманського магазину Click в Києві — окремий геймінг-простір геймерських комп’ютерів Asgard, де наживо в присутності клієнтів збирають та тестують комп’ютери з обраних ними компонентів.

«Важкі часи, як правило, породжують нестандартні рішення. Ми вирішили почати розвивати ритейл вже після повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Тоді ми перезапустили Click.ua та почали планувати мультиканальний формат. Динаміка розвитку онлайн-продажів виправдала очікування, тому наступним кроком буде розвиток саме у форматі онлайн+офлайн», Вадим Савельєв, директор з розвитку DC Link Group

В коментарі ITC.ua Вадим Савельєв розповів, що зараз команда сконцентрована на налаштуванні всіх процесів, зокрема й IT системи під роздрібну торгівлю. Після цього стануть відомі більше конкретні плани щодо подальшого розвитку мережі та відкриття магазинів в інших містах України.