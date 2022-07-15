Corsair випустила першу механічну клавіатуру з гарячою заміною перемикачів

Компанія Corsair підготувала до випуску нову клавіатуру під назвою Corsair K70 Pro Mini Wireless. Її особливість полягає в тому, що це перша механічна клавіатура компанії з перемикачами, що підтримують можливість гарячої заміни. У разі потреби користувач зможе самостійно зняти та замінити перемикачі. Це робиться легко за допомогою інструменту, що додається. При цьому пайка не потрібна.

Перемикачі з гарячою заміною стають все популярнішими на механічних клавіатурах для ентузіастів. Така можливість дозволяє отримати зовсім інше відчуття під час набору тексту без необхідності купувати нову клавіатуру. Ця функція також надає можливість спробувати менш поширені перемикачі для любителів, які важко знайти заздалегідь встановленими на стандартних клавіатурах. Клавіатура Corsair K70 Pro Mini Wireless підтримує лише триконтактні перемикачі. Таким чином, якщо у власника виникне бажання встановити п’ятиконтактні перемикачі, їм, ймовірно, доведеться відрізати додаткові пластикові контакти.

З коробки клавіатура Corsair K70 Pro Mini Wireless доступна із перемикачами Cherry MX Red або Cherry MX Speed ​​Silver. Обидва види є лінійними. Це означає, що при наборі тексту немає помітного удару. При цьому перемикачі Silver призначені для геймерів і забезпечують швидше спрацьовування.

Новинка має компактну 60-відсоткову розкладку, яка не включає набір виділених клавіш зі стрілками. Також вона включає міцні PBT ковпачки клавіш та RGB-підсвічування. Тривалість автономної роботи досягає до 200 годин при вимкненому підсвічуванні й до 32 годин при активному підсвічуванні.

Клавіатура Corsair K70 Pro Mini Wireless надійде у продаж за ціною $179,99 (£169,99/€189,99).

Джерело: The Verge