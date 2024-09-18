«Де ІТ на війні?»: українські айтішники задонатили ₴39 млрд на ЗСУ з лютого 2022 року

Також ІТ-галузь за цей самий час сплатила ₴68+ млрд податків.

Асоціація ІТ Ukraine спільно із Mind та за підтримки Мінцифри провела дослідження «Де ІТ на війні», в якому взяли участь 150+ респондентів — ІТ-компаній, ІТ-кластерів, профільних асоціацій та організацій, благодійних фондів, EdTech-курсів, державних структур і недержавних проєктів. У звіті відображено 7 категорій допомоги — від донатів і соціальних ініціатив до податків та нових технологічних продуктів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення українська ІТ-галузь сплатила ₴68+ млрд податків та задонатила на ЗСУ близько ₴39 млрд.

Із загальної суми ₴31,3 млрд надходили від імені компаній, тоді як ₴7,45 млрд — безпосередньо від співробітників. У середньому — це близько 900 грн на місяць з одного українського айтівця.

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Загалом 9 з 10 опитаних IT-компаній підтримують ЗСУ: йдеться про 100+ проєктів з підтримки окремих підрозділів. Також айтівці беруть активну участь в соціальних та благодійних проєктах, на які спрямували близько ₴2,43 млрд за часи повномасштабної війни.

70% великих IT-компаній мають у складі співробітників, які долучились до кібервійська. Для порівняння кількість хакерських атак на ворога торік збільшилась на 16% у порівнянні з 2022 роком. Щодо діяльності безпосередньо IT-армії, то в операціях залучено близько 10 000 фахівців, які за 2 роки провели 339 атак і завдали ворогу збитків на $300-600 млн.

90% компаній мають мобілізованих працівників (хоча зберігають посади за ними лише 84%). Половина закупає для співробітників військове спорядження, тоді як 40% надають фінансову підтримку, а 34% зберігають виплати зарплат у повному обсязі.

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Нагадаємо, що в попередніх матеріалах ми розповідали, як українські айтівці використовують в роботі штучний інтелект (таких загалом 85%); також нижче за посиланням можна ознайомитись з портретом середньостатистичного IT-фахівця з України.