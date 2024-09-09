Новини IT-бізнес 09.09.2024 о 12:09 comment views icon

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Профільний ресурс DOU проаналізував, як живуть та працюють українські айтівці у 2024 році, та створив середньостатистичний портрет фахівця.

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Медіанний вік українського айтівця нині становить 30 років (тоді як у 2015 році він ледь сягав 26). Наймолодші, як правило, фахівці з Data Science та Data Engineering (28 років), тоді як найстарші — технічні фахівці найвищого рівня, СТО/Director of Engineering (35 років).

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

Побільшало серед рядів українських айтівців й одружених (ймовірно, цифра зумовлена зростанням медіанного віку та й кількості фахівців загалом) — таких 62,7%.

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

Попри те, що частка жінок в українському IT-секторі зростає (у 2015 — 14%, а цього року — 26%), кількість чоловіків все ще значно переважає і сягає 74% у 2024 році.

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Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

У Києві живе переважна кількість українських айтівців (42%). Водночас чимало фахівців зі столиці та менших міст перебрались на захід України, у Львів зокрема, — чим зумовлене зростання частки (18% і друге місце у рейтингу).

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $200 на ЗСУ

Водночас у 2024 році бажання емігрувати серед айтівців посилилось — 15% готові виїхати за нагоди, тоді, як залишитись в країні планують 44% (решта думають виїхати, але активно нічого не планують, або хотіли б поїхати з можливістю повернення).

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

Щодо зарплат, то вони у 2024 році зросли, але в основному унаслідок збільшення частки досвідчених фахівців рівня Senior+. Бонусів цього року поменшало — їх отримували всього 23% айтівців.

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Детальніше про курс

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

29,3% фахівців витрачають все, що заробляють, тоді як решта 61,3% мають змогу відкладати кошти.

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

75% айтівців беруть активну участь у зборах на ЗСУ — це все ще велика кількість, однак менша, ніж у минулі два роки. Середній донат, як згадувалось раніше, сягає $188. 

Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ

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