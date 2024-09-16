85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Профільний ресурс DOU проаналізував, як українські айтішники використовують штучний інтелект — виявилось, що найактивнішими користувачами були новачки та керівники, хоча переважна більшість опитаних все ще ставиться до технології з пересторогою.
Загалом 85% опитаних айтішників застосовують ШІ в роботі (рік тому таких було всього 57%): з них 41% працює з технологією щодня, тоді як 32% — кілька разів на місяць.
Серед найактивніших користувачів штучного інтелекту — молоді фахівці (89% айтішників з досвідом до року проти 79% фахівців, що працюють в IT 10+ років) та керівники (ШІ використовують 90% фахівців рівня Head, Architect, Director of Engineering). Водночас серед сеньйорів технологію інтегрували у свою роботу загалом 82% фахівців.
Технічні спеціалісти рідше використовують ШІ, ніж нетехнічні: 84% проти 91%. Найактивніші тут — маркетологи, дизайнери та UI/UX-спеціалісти (95% у цій категорії використовують ШІ), а також HR-фахівці, DevOps та фахівці з продажів (понад 90%).
Зазначається, що працівники більших компаній (200+ співробітників) використовують штучний інтелект рідше, ніж фахівці в менших.
Технічні фахівці використовують ШІ в основному для пошуку інформації, рішень та підказок, тоді як понад половина розробників, DevOps-інженерів, Data Scientists та Data Engineers і сисадмінів послуговуються технологією для написання коду, рідше — для пошуку помилок та дебагінгу.
Нетехнічні спеціалісти використовують штучний інтелект для створення текстів та листів (84%), отримання інформації чи підказок (71%), а також перекладу та пошуку творчих ідей (близько 50%).
Серед інструментів лідирує ChatGPT, з яким працюють 79% айтівців (торік — 51%); далі слідує GitHub Copilot (20%) та Google Gemini (13%).
Всього 6% айтішників переймаються, що ШІ їх замінить: найчастіше художники та аніматори (9%), розробники (8%), QA та фахівці підтримки (по 7%). Тоді як найбільше впевнені у собі в порівнянні з ШІ фахівці з безпеки — 97% впевнені, що технологія їх не замінить.
Портрет українського айтівця за DOU: 30-річний одружений киянин, який щомісяця донатить по $180 на ЗСУ
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: