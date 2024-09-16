85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Профільний ресурс DOU проаналізував, як українські айтішники використовують штучний інтелект — виявилось, що найактивнішими користувачами були новачки та керівники, хоча переважна більшість опитаних все ще ставиться до технології з пересторогою.

Загалом 85% опитаних айтішників застосовують ШІ в роботі (рік тому таких було всього 57%): з них 41% працює з технологією щодня, тоді як 32% — кілька разів на місяць.

Серед найактивніших користувачів штучного інтелекту — молоді фахівці (89% айтішників з досвідом до року проти 79% фахівців, що працюють в IT 10+ років) та керівники (ШІ використовують 90% фахівців рівня Head, Architect, Director of Engineering). Водночас серед сеньйорів технологію інтегрували у свою роботу загалом 82% фахівців.

Технічні спеціалісти рідше використовують ШІ, ніж нетехнічні: 84% проти 91%. Найактивніші тут — маркетологи, дизайнери та UI/UX-спеціалісти (95% у цій категорії використовують ШІ), а також HR-фахівці, DevOps та фахівці з продажів (понад 90%).

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Зазначається, що працівники більших компаній (200+ співробітників) використовують штучний інтелект рідше, ніж фахівці в менших.

Технічні фахівці використовують ШІ в основному для пошуку інформації, рішень та підказок, тоді як понад половина розробників, DevOps-інженерів, Data Scientists та Data Engineers і сисадмінів послуговуються технологією для написання коду, рідше — для пошуку помилок та дебагінгу.

Нетехнічні спеціалісти використовують штучний інтелект для створення текстів та листів (84%), отримання інформації чи підказок (71%), а також перекладу та пошуку творчих ідей (близько 50%).

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Серед інструментів лідирує ChatGPT, з яким працюють 79% айтівців (торік — 51%); далі слідує GitHub Copilot (20%) та Google Gemini (13%).

Всього 6% айтішників переймаються, що ШІ їх замінить: найчастіше художники та аніматори (9%), розробники (8%), QA та фахівці підтримки (по 7%). Тоді як найбільше впевнені у собі в порівнянні з ШІ фахівці з безпеки — 97% впевнені, що технологія їх не замінить.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.