Новини IT-бізнес 16.09.2024 о 15:32 comment views icon

85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

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Катерина Даньшина

Авторка новин

85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

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Профільний ресурс DOU проаналізував, як українські айтішники використовують штучний інтелект — виявилось, що найактивнішими користувачами були новачки та керівники, хоча переважна більшість опитаних все ще ставиться до технології з пересторогою.

Загалом 85% опитаних айтішників застосовують ШІ в роботі (рік тому таких було всього 57%): з них 41% працює з технологією щодня, тоді як 32% — кілька разів на місяць.

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Серед найактивніших користувачів штучного інтелекту — молоді фахівці (89% айтішників з досвідом до року проти 79% фахівців, що працюють в IT 10+ років) та керівники (ШІ використовують 90% фахівців рівня Head, Architect, Director of Engineering). Водночас серед сеньйорів технологію інтегрували у свою роботу загалом 82% фахівців.

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Технічні спеціалісти рідше використовують ШІ, ніж нетехнічні: 84% проти 91%. Найактивніші тут — маркетологи, дизайнери та UI/UX-спеціалісти (95% у цій категорії використовують ШІ), а також HR-фахівці, DevOps та фахівці з продажів (понад 90%).

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85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Зазначається, що працівники більших компаній (200+ співробітників) використовують штучний інтелект рідше, ніж фахівці в менших.

Технічні фахівці використовують ШІ в основному для пошуку інформації, рішень та підказок, тоді як понад половина розробників, DevOps-інженерів, Data Scientists та Data Engineers і сисадмінів послуговуються технологією для написання коду, рідше — для пошуку помилок та дебагінгу.

85% українських айтішників використовують в роботі штучний інтелект — найчастіше джуни та керівники

Нетехнічні спеціалісти використовують штучний інтелект для створення текстів та листів (84%), отримання інформації чи підказок (71%), а також перекладу та пошуку творчих ідей (близько 50%).

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85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Серед інструментів лідирує ChatGPT, з яким працюють 79% айтівців (торік — 51%); далі слідує GitHub Copilot (20%) та Google Gemini (13%).

85% українських айтішників використовують штучний інтелект (найчастіше джуни та керівники) — але довіряє йому лише третина

Всього 6% айтішників переймаються, що ШІ їх замінить: найчастіше художники та аніматори (9%), розробники (8%), QA та фахівці підтримки (по 7%). Тоді як найбільше впевнені у собі в порівнянні з ШІ фахівці з безпеки — 97% впевнені, що технологія їх не замінить. 

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Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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