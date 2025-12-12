Diablo 4 нарешті отримала Паладина: DLC Lord of Hatred додасть два класи, регіон та змінить геймплей

Доповнення Diablo 4 завершує сагу Age of Hatred, гравцям доведеться битися з Мефісто та, сюрприз, знов з Ліліт. З’явиться регіон Сковос та важливі зміни ігрового процесу.

Але головна родзинка, на яку чекали фанати серії — повернення Паладина як класу гравця. Важко уявити Diablo без Паладина, але саме це доводилося терпіти геймерам у четвертій грі усі ці роки. Широкий простір для фантазії відкриває ще один новий клас: Blizzard не розповіла майже нічого, окрім того, що він буде. Гра на ностальгію, чи на новизну?

“Після подій у Vessel of Hatred наступний розділ підштовхує гравців до останньої битви проти Мефісто, чий обман та поширення впливу загрожують перетворити Sanctuary на світ, поглинутий злобою. У той час як легіони Пекла зростають, а стародавні Басейни Творіння (Pools of Creation) все ближче притягують Мефісто, доля людства висить на волосині. Щоб зупинити його, Мандрівник повинен прийняти старого ворога, якого давно вважали мертвим. Ліліт повертається, її пророчі останні слова залунають правдою, змушуючи укладати небезпечний союз, пов’язаний необхідністю, а не довірою. Час і союзники закінчуються, і Мандрівник відчайдушно намагається зупинити Мефісто, перш ніж ненависть назавжди змінить світ”, — йдеться в офіційному описі сюжету.

Клас Паладина першим буде доступний передплатникам доповнення. Як і слід було очікувати, його стиль по побудований на використанні молота та щита, а також ураженні ворогів силою Святого Світла. Щодо іншого класа відомо, що він з’явиться “на темному горизонті”, “його сила незаперечна, його поява готова змінити поле бою”. Щоссь темне та магічне, але поки незрозуміле”.

Сковос — місце народження першої цивілізації, колишня домівка Ліліт та Інарія. Це найстаріший та найвідоміший регіон Санктуарія. Ним правлять Оракул та Королева Амазонок, ця ніколи раніше не бачена в грі земля поєднує вулканічні узбережжя, ліси біля самої води, та заболочені руїни, просякнуті стародавніми традиціями.

Доповнення переробляє дерева навичок, щоб представити нові комбінації для окремих класів та надає розширені максимальні рівні для всіх восьми класів — готуйтеся створювати нові білди. Запроваджена нова система фільтрів лута, яка допоможе ефективніше обирати спорядження. Покращено крафт завдяки поверненню легендарного Хорадричного куба. Новий Талісман розблоковує потужні бонуси наборів, розширюючи можливості в ендшпілі.

Lord of Hatred також надасть доступ до Vessel of Hatred. Попередні замовники отримають Паладина, одну додаткову вкладку Схованки, два додаткові слоти для персонажів та три предмети декору World of Warcraft. Доповнення вийде 28 квітня 2026 року.

