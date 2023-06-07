Diablo IV запустили на Mac з чипом M2 Max — для цього використовували macOS 14 Sonoma та Game Porting Tool

Попри те, що гра Diablo IV вийшла на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Xbox One, ентузіасти також змогли запустити її на платформі Mac.

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Для запуску Diablo IV на Mac використовувалася система на базі власного процесора Apple M2 Max, нова версія настільної операційної системи macOS 14 Sonoma та інструмент Game Porting Tool.

Зазначимо, у новій macOS 14 Sonoma велика увага приділена ігровим можливостям операційної системи. У ній реалізований ігровий режим Game mode, який забезпечує пріоритетний доступ до ресурсів системи під час запуску ігор. Також вдвічі збільшено частоту дискретизації Bluetooth під час використання контролерів Xbox та PlayStation з Mac. І ще під час конференції WWDC 2023 компанія Apple представила інструмент Game Porting Tool, який дозволить розширити ігрові можливості платформи.

За допомогою Game Porting Tool, створеного на базі Wine, розробники зможуть порівняно легко та швидко портувати свої ігри з Windows на macOS. Для цього не потрібно переписувати гру з нуля, а можна використовувати наявну Windows-версію. При цьому можна переносити ігри з DirectX 12 на Metal 3, оптимізувати проєкт для Metal 3, що дозволяє підвищити продуктивність, додавати підтримку ігрових контролерів, HDR ефектів і просторового звуку.

З результатом роботи Game Porting Tool можна ознайомитись на прикладі порту Diablo IV для Mac. Гра йде з роздільною здатністю 1512х982 пікселів і при налаштуваннях якості графіки Ultra забезпечує частоту близько 80-90 кадрів на секунду.

Джерело: reddit