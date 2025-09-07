DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

На IFA 2025 компанія DigiEra представила HoloMax. Пристрій вперше поєднує ноутбук, консоль, 3D-екран, доступний без окулярів, та потужну “начинку”.

DigiEra HoloMax отримав 10,95” автостереоскопічний дисплей з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 120 Гц. Ігровий комп’ютер відстежує погляд в реальному часі та має високопродуктивну обчислювальну платформу для перетворення стандартних 2D-ігор у стереоскопічне 3D одним натисканням кнопки.

Виробник обіцяє стабільність зображення з будь-якими кутами огляду та під час руху, “миттєву глибину” для ігор, відео чи творчості. Пристрій має знімні магнітні контролери, регульовану підставку та магнітну клавіатуру. Остання дозволяє використовувати пристрій як робочий ноутбук, для непов’язаних з іграми завдань.

У максимальній комплектації HoloMax оснащений процесором AMD AI 9 HX 370 з вбудованим відеочипом Radeon 890M, 65 ГБ пам’яті LPDDR5 та накопичувач даних 4 ТБ NVMe. З опублікованих специфікацій можна зробити висновок про досить компактні розміри для консолі з таким великим дисплеєм та характеристиками, чималеньку вагу та не надто велику автономність.

Програма краудфандингу для виведення прототипу на ринок запланована на жовтень 2025 року. Рекомендована ціна пристрою починатиметься від $269 (виробник, ймовірно, переплутав порядок в останньому рядку), але вкладники понад $30 та перші покупці отримають суттєві знижки (консоль від $1499 та $1699). Нагадуємо, краудфандинг не означає стопроцентного виходу пристрою.

Джерела: DigiEra, TechPowerUp