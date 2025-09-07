Новини Пристрої 07.09.2025 comment views icon

DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

На IFA 2025 компанія DigiEra представила HoloMax. Пристрій вперше поєднує ноутбук, консоль, 3D-екран, доступний без окулярів, та потужну “начинку”.

DigiEra HoloMax отримав 10,95” автостереоскопічний дисплей з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 120 Гц. Ігровий комп’ютер відстежує погляд в реальному часі та має високопродуктивну обчислювальну платформу для перетворення стандартних 2D-ігор у стереоскопічне 3D одним натисканням кнопки.

DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярівDigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярівDigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярівDigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярівDigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

Виробник обіцяє стабільність зображення з будь-якими кутами огляду та під час руху, “миттєву глибину” для ігор, відео чи творчості. Пристрій має знімні магнітні контролери, регульовану підставку та магнітну клавіатуру. Остання дозволяє використовувати пристрій як робочий ноутбук, для непов’язаних з іграми завдань.

У максимальній комплектації HoloMax оснащений процесором AMD AI 9 HX 370 з вбудованим відеочипом Radeon 890M, 65 ГБ пам’яті LPDDR5 та накопичувач даних 4 ТБ NVMe. З опублікованих специфікацій можна зробити висновок про досить компактні розміри для консолі з таким великим дисплеєм та характеристиками, чималеньку вагу та не надто велику автономність.

DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

Програма краудфандингу для виведення прототипу на ринок запланована на жовтень 2025 року. Рекомендована ціна пристрою починатиметься від $269 (виробник, ймовірно, переплутав порядок в останньому рядку), але вкладники понад $30 та перші покупці отримають суттєві знижки (консоль від $1499 та $1699). Нагадуємо, краудфандинг не означає стопроцентного виходу пристрою.

Джерела: DigiEra, TechPowerUp

Популярні новини

arrow left
arrow right
Соромно через коротку портативну консоль? У цього китайця — одна з найдовших
Шостий палець заважає геймеру на Steam Deck — спільнота Reddit допомагає
Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі
Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор
Користувачі Nintendo Switch 2 скаржаться на HDMI у режимі докстанції та знаходять рішення
Lenovo представила Legion Go 2: AMD Ryzen Z2 Extreme, OLED 144 Гц та контролер з ефектом Холла за €999
Модер створив “портативну” 12,5” консоль з NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків
Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси
Paradox повертає кошти за передзамовлення Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 та обіцяє переробити гру
Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки
Рецензія на фільм “З вершин до низин” / Highest 2 Lowest
Рецензія на серіал "Газета" / The Paper
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати