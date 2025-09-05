Соромно через коротку портативну консоль? У цього китайця — одна з найдовших

Саморобна портативна консоль 32:9 / PureDIY, Bilibili

Китайський ентузіаст показав портативну консоль з екраном 32:9, яка нібито працює на процесорі AMD Ryzen Z2 Extreme. Дуже підходить для ігор з автоперегонами.

Користувач PureDIY з відеосервісу Bilibili показав портативний ігровий комп’ютер, який попри незвичні пропорції та, вочевидь, не серійне виробництво, здається достатньо елегантним. Дехто з коментаторів вже назвав консоль найкращою для перегонів.

На демонстрації можна побачити роботу Asphalt Legends, у який гравець керує авто від третьої особи. Гра добре працю є і, за спостереженнями Tom’s Hardware, має фіксовану частоту 60 кадрів на секунду, ймовірно, через обмеження екрана. 60 Гц — це межа портативного 14” сенсорного екрана Asus ProArt Display (PA147CDV) зі співвідношенням 32:9 та роздільною здатністю 1920 x 550 пікселів, який коштує $499 у вільному продажу.

Друга показана гра схожа на симулятор водіння вантажівки SnowRunner. Ця гра була продемонстрована в режимі від першої особи. Екран 32:9 добре відтворював вид дороги попереду, а також ліву та праву зону огляду. Гра працює досить стабільною частотою від 45 до 55 кадрів/с.

Раніше PureDIY опублікував відео про незавершену роботу, де розповів про чип Z2 Extreme всередині пристрою. там же він показав використання пристрою для створення музики в мобільному додатку FL Studio, що свідчить про придатність консолі не тільки для ігор.