Новини Технології 16.07.2025 comment views icon

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI Claw A8 — перевершує Ryzen AI 9 HX 370

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Олексій Єрін

Автор новин

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI Claw A8 — перевершує Ryzen AI 9 HX 370
Ігрова консоль MSI Claw A8 / MSI

Скоро на ринку мають з’явитись консолі від різних виробників на базі процесора AMD Ryzen Z2 Extreme. Одна з цих, MSI Claw A8, успішно пройшла бенчмарк Geekbench 6 і здивувала своєю продуктивністю.

AMD Ryzen Z2 Extreme — це 8-ядерний консольний чип, який має багато спільного із рішеннями Strix Point для важчих пристроїв, таких як ноутбуки, наприклад. У ньому так само вперше використовуються різнорідні ядра Zen 5  й у цьому випадку їх 3 високопродуктивних та 5 енергоефективних Zen 5c. Обчислювачі першого типу працюють на частоті від 2 ГГц до 5 ГГц, а для другого аналогічні параметри заявлено на рівні 2 ГГц та 3,3 ГГц.

Підтримка SMT теж на місці, тому одночасно процесор може обробляти до 16 потоків. Кешу першого та другого рівня немало як для такого рішення, його обсяг дорівнює 8 МБ та 16 МБ відповідно. Що ж до TDP, то даний параметр може варіюватись в діапазоні від 15 Вт до 35 Вт (28 Вт — номінальний).

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI’s Claw A8 — перемагає Ryzen AI 9 HX 370
AMD Ryzen Z2 Extreme / AMD

Не менш важливою особливістю нової SoC є вбудована графіка Radeon 890M, яка містить 16 графічних ядер із частотою до 2,9 ГГц. Це, по суті, найпотужніший iGPU в актуальному мобільному сегменті AMD і навіть трішки дивно бачити його у компактних ігрових консолях. Акселератором підтримуються усі сучасні програмні технології й серед них звісно ж є й FSR та генератор кадрів.

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI’s Claw A8 — перемагає Ryzen AI 9 HX 370
Технічні характеристики портативних APU AMD / Wccftech

Окрім цього чипом підтримується дуже швидка оперативна пам’ять LPDDR5X-8000 і ще ходять чутки, що в природі має з’явитись версія із вбудованим NPU на 50 TOPS. Перевірялась продуктивність новинки на прикладі ігрової консолі MSI Claw A8, яка на борту має 16 ГБ оперативної пам’яті.

Отже, при навантаженні на одне ядро Ryzen Z2 Extreme вибив найвищий результат серед усіх учасників порівняння. А серед них, між іншим, є навіть 12-ядерний Ryzen AI 9 HX 370. Зі своїм попередником Ryzen Z1 Extreme він упорався досить легко, забезпечивши на 26,5% вищу продуктивність.

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI’s Claw A8 — перемагає Ryzen AI 9 HX 370
Графік результатів CPU Geekbench 6 / Wccftech

У багатопотоковому режимі результат теж вражає, бо він усього на 3% меншій ніж у 10-ядерного Ryzen AI 9 365 і на 5% кращій ніж у рівнозначного за кількістю ядер Ryzen AI 7 350. Враховуючи ці дані, можна з упевненістю сказати, що тепер швидкодія ноутбуків доступна й у значно менших за габаритами пристроях.

Не дивно, що при замірі продуктивності графічного акселератора, Ryzen Z2 Extreme «вивіз» схожу кількість балів із флагманом Ryzen AI 9 HX 370, бо в обох iGPU однакові. Та навіть у таких умовах новинці вдалося забезпечити трішки вищу швидкодію, скоріш за все, коштом вищої одноядерної продуктивності. Над чипом першого покоління перевага виявилась солідною і залежно від API знаходиться у межах 28-30%.

Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI’s Claw A8 — перемагає Ryzen AI 9 HX 370
Графік результатів GPU у Geekbench 6 (OpenCL) / Wccftech
Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI’s Claw A8 — перемагає Ryzen AI 9 HX 370
Графік результатів GPU у Geekbench 6 (Vulcan) / Wccftech

Який саме режим TDP використовувався при проходженні бенчмарку – невідомо. Але навіть якщо це були максимальні 35 Вт – результати все одно чудові. Як вже добре відомо, Ryzen Z2 Extreme використовуватиметься не тільки у консолі MSI, а там де конкуренція, там і користувач завжди в плюсі.

Джерело: Wccftech

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